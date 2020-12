Le groupe Foliateam lève 40 millions d’euros

décembre 2020 par Marc Jacob

Depuis la création de la société en 2002, Dominique Bayon, le fondateur, accompagné par Laurent Depommier-Cotton et Jean-Pierre Brier, co-fondateurs, a fait de Foliateam un acteur de référence sur le marché des télécommunications d’entreprise. Portée par un groupe d’entrepreneurs libres et solidaires et capable d’offrir aux clients une véritable alternative, l’entreprise s’est notamment construite à travers la reprise réussie de 16 entreprises au cours des 15 dernières années, pour l’essentiel en situation de difficulté ou en procédure collective.

Le plan stratégique Digital Wings achevé en 2019, fut décisif dans l’histoire de Foliateam. En 5 ans, l’entreprise a doublé de taille, pour devenir l’un des premiers opérateurs de télécommunications alternatifs français doté de ses propres infrastructures critiques, tout en préparant activement sa transmission managériale. Ce plan a été rendu possible par l’entrée au capital en minoritaires de Bpifrance et France Valley en 2015. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 4 500 clients sur 10 000 sites en France et à l’étranger, pour plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Fort de 330 salariés dont 24 managers associés, Foliateam bénéficie d’une position d’opérateur cloud BtoB de premier rang.

Cette année 2020 a permis au groupe de managers, emmené par le nouveau directoire constitué de Bruno David (Président), Jean-Baptiste Perraudin (DG), Francis Houot (DGD) et Franck Marconnet (DGA), de construire l’ambition stratégique du groupe pour les six prochaines années baptisé le plan UP2026. Ces quatre dirigeants prennent ainsi la suite de Dominique Bayon et pourront compter sur le support des fondateurs qui restent impliqués dans l’aventure au sein du Conseil de Surveillance, présidé par Dominique Bayon.

Avec cette nouvelle levée, l’entreprise souhaite atteindre ses objectifs de croissance au travers de son plan UP2026. Le plan vise à faire croître l’entreprise à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et à devenir l’un des opérateurs leaders de la collaboration et de la relation client Multi-cloud sécurisée en France, grâce à son offre UCaaS et son expertise unique autour des plateformes Avaya, Alcatel, Mitel, Kiamo, Microsoft Teams et Zoom. UP2026 est construit autour d’un enjeu majeur : fournir aux clients un service premium et digital, se traduisant par le niveau de satisfaction client mesuré le plus élevé du marché et par le développement de Foliateam dans la cybersécurité. L’entreprise reste ouverte à d’éventuelles opportunités de croissance externe.