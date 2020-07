Le groupe DORIS, AVEVA et Schneider Electric s’associent pour créer une alliance autour du jumeau numérique

juillet 2020 par Marc Jacob

Le Groupe DORIS, société d’ingénierie et de gestion de projets dans le secteur de l’énergie, Schneider Electric et AVEVA, éditeurs de logiciels industriels et d’ingénierie, ont conclu un partenariat stratégique visant à fournir la technologie des jumeaux numériques au secteur Pétrole et gaz en amont.