Le groupe DFM acquiert le Bureauticien francilien option Numérique

juin 2020 par Marc Jacob

Malgré une reprise d’activité partielle, le Groupe DFM continue sa croissance et rachète la société Option Numérique pour renforcer sa présence en Ile-de-France. Le Groupe DFM (180 collaborateurs – 38 M€ de CA) renforce sa position sur l’Ile-de-France et acquiert le bureauticien Option Numérique. Fort des quatre savoir-faire historiques du Groupe DFM (Infogérance & Réseaux, Télécom, Impression & Solutions Documentaires, Sécurité Electronique), ce rachat permet également aux 400 clients d’Options Numérique d’accéder à une offre de service plus globale, au plus proche de leurs problématiques actuelles.