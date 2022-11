Le groupe Constellation annonce l’acquisition de l’entreprise CVC IT

novembre 2022 par Marc Jacob

Fondée en 2013 par Alain Benarrous, CVC IT est une société spécialisée dans l’optimisation des infrastructures systèmes et réseaux, avec un accent fort sur la gestion, la traçabilité et la sécurisation des accès aux données. Avec des partenaires technologiques reconnus tels que Netwrix, Okta, Trend Micro ou Barracuda, dont elle est le 1er intégrateur français, et un portefeuille de 250 clients, CVC IT renforce le positionnement du groupe sur le marché des PME et ETI ainsi que le secteur industriel.

Tionis, la nouvelle étoile sécurité et réseau au service de la performance délivrée aux utilisateurs

L’acquisition de CVC IT concrétise la création d’une nouvelle étoile baptisée Tionis regroupant les compétences de 3 entités pour devenir un acteur fort de l’intégration sécurité et réseau.

Depuis l’opération, les collaborateurs CVC IT ont rejoint les experts en sécurité périmétrique de Novahé issus du rachat de Secureware en 2021, ainsi que le pôle performance de Clariteam, spécialiste de l’optimisation des infrastructures réseaux.

Inspirée de Actionis qui signifie performance en latin, l’ambition de Tionis est d’inscrire la sécurité et le réseau au service de la performance délivrée aux utilisateurs. Des partenariats technologiques forts avec des acteurs du SDWAN, de la sécurité et des infrastructures dont Citrix, Fortinet et Palo Alto vont contribuer à apporter des réponses innovantes et « sur-mesure » face aux nouveaux enjeux de cybersécurité.

Ludovic Lurand, ancien directeur associé de Clariteam, est nommé directeur général de Tionis, la nouvelle étoile réunissant une trentaine de collaborateurs pour un CA de 10M€.

La création de l’étoile Tionis permet de renforcer les savoir-faire d’intégrateur au sein du pôle « Fondations » de Constellation déjà composé de Novahé, intégrateur d’infrastructures serveurs et stockage, et de BestInfo, spécialisée dans la prolongation de la durée de vie du matériel informatique.