Le groupe CELESTE fait l’acquisition du réseau de fibre optique du Nord Franche-Comté

mai 2021 par Marc Jacob

CELESTE renforce son implantation dans l’Est de la France avec le rachat du réseau de communication électronique de la Boucle Locale Haut Débit Nord Franche Comté (BLHD). Une acquisition importante pour CELESTE qui vise à être l’opérateur de référence des entreprises et des institutions publiques France. La signature du contrat de cession du réseau s’est tenue le 23 avril en présence de Nicolas Aubé, Président de CELESTE et des élus des départements du Doubs, du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône.

Ce réseau est issu de la délégation de service public (DSP) Alliance Connectic, dont la convention fait l’objet d’une résiliation amiable entre les collectivités délégantes et le délégataire actuel. Grâce à la reprise d’exploitation de ce réseau présent sur l’aire urbaine Belfort/Montbéliard, CELESTE consolide sa présence dans le Nord Franche Comté auprès des entreprises et institutions présentes dans la région. L’opérateur télécom rajoute ainsi 350km à son réseau de 8500km de fibre optique en propre et reprend l’activité de la DSP.

Outre les entreprises et institutions, les autres opérateurs télécoms de la zone pourront également bénéficier du catalogue de services de CELESTE. L’opérateur dispose en effet d’une cellule « Wholesale », indépendante et entièrement dédiée à ses clients opérateurs. A travers le rachat du réseau de la Boucle Locale Haut Débit Nord Franche Comté (BLHD), L’opérateur télécom élargit ainsi son offre « Wholesale » en permettant aux autres opérateurs de s’appuyer sur son réseau fibre en propre, son expertise et sa qualité de service afin d’optimiser la satisfaction de leurs clients.