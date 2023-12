Le groupe Atos renforce son écosystème de partenaires

décembre 2023 par Marc Jacob

Le groupe Atos annonce renforcer son écosystème de partenaires, avec la signature d’un accord de coopération avec Onepoint, acteur du conseil et des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics.

Dans l’optique de favoriser les partenariats avec des sociétés de services, le Groupe a initié la création d’un accord de coopération avec son actionnaire de référence Onepoint (dans le respect des règles validées par le Conseil d’administration pour ce type de partenariats). Signé par Eviden, la ligne d’activités d’Atos, leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, ce partenariat vise à accompagner la transformation numérique de leurs clients dans les secteurs de l’énergie, des services d’utilité publique, et des institutions financières.

A vocation mondiale, ce partenariat ciblera d’abord le marché français en s’appuyant sur trois axes de développement prioritaires : le passage à l’échelle des technologies d’intelligence artificielle (IA) générative, le renforcement de la protection des données et du capital intellectuel, et la décarbonation de l’économie.

Les deux entreprises collaborent déjà sur des projets concrets qui feront l’objet de propositions de valeur communes, notamment des cas d’application métiers liés aux technologies d’IA (Intelligence Artificielle) générative et de RPA (Robotic Process Automation), ou encore un projet de cybersécurité autour de la surveillance des systèmes d’information et de tests d’intrusion.

Déjà en collaboration avec de nombreux acteurs hardware et software, le groupe Atos s’efforce de consolider et d’élargir les accords existants tout en accueillant de nouveaux partenaires, notamment des sociétés de services et de conseil.

Les nouveaux partenariats récemment annoncés incluent :

Atos s’associe à Microsoft pour accélérer la transformation de leurs clients grâce à Microsoft 365 Copilot et au service Azure OpenAI - Atos

Eviden et Microsoft collaborent pour aider les clients à tirer profit du cloud Microsoft et de l’IA générative - Eviden

Eviden et Amazon Web Services (AWS) signent un nouveau partenariat pour accélérer la co-création par leurs clients de solutions industrielles basées sur l’IA, sécurisées et durables dans la place de marché d’AWS - Eviden