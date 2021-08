Le groupe Atempo.Wooxo annonce l’obtention de sa certification ISO 9001 : 2015

août 2021 par Marc Jacob

Le groupe Atempo.Wooxo a obtenu la certification ISO 9001 : 2015 pour son système de Management de Qualité. Décernée par le groupe LNE, cette certification concerne l’ensemble des entités du groupe, à savoir Atempo, Nextino et Wooxo, pour les activités suivantes : conception, développement logiciel, marketing, commercialisation et support dessolutions et services de protection et de gestion de données numériques professionnelles.