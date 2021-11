Le groupe Artelia confie le remodelage évolutif de son stockage et de son infrastructure à Dell Technologies

novembre 2021 par Marc Jacob

Artelia, groupe international de conseil, d’ingénierie et de management de projet qui intervient dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie avait de forts besoins de modernisation en termes d’infrastructure et de stockage. Le groupe s’est donc tourné vers les solutions Isilon et PowerStore et les offres as-a-service de Dell Technologies pour aligner la qualité de ses équipements IT avec l’ambition de ses objectifs de croissance.

En 2014, Artelia disposait de solutions de stockage totalement externalisées. Mais le groupe constate que le service n’est pas à la hauteur de ses attentes en termes de qualité de sauvegarde et de restauration. De plus, il se trouve dans un contexte de croissance dans lequel la donnée joue un rôle critique. En effet, contractuellement, Artelia s’engage auprès de ses clients à conserver leurs données stratégiques (plans, rapports…) pendant un siècle. L’aspect sauvegarde et protection occupe donc un rôle majeur dans le développement de l’activité du groupe. Via son intégrateur Cheops Technology, Artelia s’est tourné vers les solutions de Dell Technologies pour ré internaliser toute son infrastructure de stockage.

Fin 2020, Artelia disposait donc d’une infrastructure existante (Isilon X410 et VNX 5600) et arrivait en fin de maintenance. Mais la direction du digital n’avait pas assez de visibilité sur ses besoins futurs en raison du contexte incertain (acquisitions, crise sanitaire) et prévoyait de prolonger la maintenance de ses équipements pour au moins deux années supplémentaires avant d’entamer la refonte du compute et du stockage en 2022. Artelia avait également identifié de forts besoins sur la visibilité des coûts actuels et futurs et la nécessité d’une solution facile à migrer, à maintenir et à utiliser. Enfin, il était nécessaire pour le groupe de bénéficier d’une évolutivité du stockage et des performances.

En étroite collaboration avec Dell Financial Services et Cheops Technology Dell a mené une réflexion autour de nouvelles solutions de stockage dans un modèle de consommation à la demande pour Artelia. La proposition s’est donc axée autour de 2 PowerStore 7000T et de 2 Clusters Isilon. De plus, Dell a déployé une nouvelle solution scalable avec un engagement de consommation minimum de seulement 40% de la volumétrie mise à disposition et une flexibilité du modèle FOD, comprenant la maintenance, le tout sur engagement à court terme de 24 mois.

« Cet aspect de consommation à la demande nous a été favorable car il nous a permis de continuer dans la lignée des solutions qui nous convenaient et de les actualiser. Nous ne se savions pas de quoi l’avenir serait fait, donc cette location pendant 2 ans nous permet d’être à jour au niveau technologique et d’être en phase avec la croissance du groupe. Nous ferons un bilan en 2022 pour définir si nous continuons sur du as a service ou si nous nous engageons sur de l’achat. » explique Franck Martel-Badinga, Responsable Infrastructure & Telecom chez Artelia. Il ajoute : « Cela nous donne de la visibilité sur les coûts et nous permet de faire évoluer les solutions en parallèle des activités du groupe. »