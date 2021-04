Le groupe Alibaba se classe troisième sur le marché mondial du IaaS et premier en Asie-Pacifique pour la troisième année consécutive

avril 2021 par Marc Jacob

Alibaba Group est de nouveau classé troisième sur le marché mondial du IaaS et premier sur la région Asie Pacifique dans le dernier rapport du cabinet d’études Gartner sur les parts de marché des services IT.

La part de marché d’Alibaba Group sur le marché mondial du IaaS a grimpé à 9,5 % en 2020, contre 8,8 % l’année précédente, selon le rapport. Ce dernier montre également la position d’Alibaba Group dans divers secteurs verticaux du marché mondial du IaaS, notamment l’éducation (1er), la banque et les valeurs mobilières (3e), les services publics (3e) et la vente au détail (3e). Alibaba Group a vu sa part de marché IaaS dans le secteur mondial de l’éducation grimper à 24,3 % en 2020, contre 18,8 % en 2019, détenant ainsi la première place dans ce secteur en 2020. « Il est encourageant de voir Alibaba Group se classer à nouveau au troisième rang du marché mondial du IaaS. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires mondiaux pour mettre à niveau nos solutions et nos technologies afin de devenir le partenaire de confiance de choix pour un plus grand nombre d’entreprises dans le monde », a déclaré Jeff Zhang, président d’Alibaba Cloud Intelligence. « Nous pensons que le rapport est également une reconnaissance de nos efforts accrus dans le secteur de l’éducation pour aider les écoles à poursuivre leurs cours pendant l’épidémie de coronavirus via l’exploitation de nos solutions d’apprentissage numérique ».

Le rapport annuel du Gartner a une fois de plus démontré l’engagement d’Alibaba Cloud dans sa stratégie globale visant à accroître sa présence dans le monde entier en améliorant son infrastructure et son réseau mondial. L’année dernière, la branche technologie et intelligence numériques d’Alibaba Group a annoncé qu’elle investirait 200 milliards de RMB (environ 28 milliards de dollars US) supplémentaires au cours des trois prochaines années dans son infrastructure de cloud computing, en se concentrant sur des technologies telles que les systèmes d’exploitation, les serveurs, les puces et son réseau.

Alibaba Cloud compte actuellement 69 zones de disponibilité dans 23 régions, desservant des millions de clients à travers le monde. Au cours de l’exercice 2020, il a soutenu 38 % des entreprises du classement Fortune 500. Il dispose de plus de 80 accréditations de sécurité et de conformité dans le monde entier.

Alibaba Cloud est la plateforme technologique et de cloud public qui sous-tend l’écosystème riche et diversifié d’Alibaba, qui va du commerce électronique et du paiement aux solutions de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement. L’année dernière, Alibaba Cloud a pris en charge 74,1 milliards de dollars de transactions sur une période de 11 jours pendant le festival mondial du shopping 11.11 d’Alibaba, sans aucune interruption de service.