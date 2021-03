Le gestionnaire de mots de passe Dropbox Passwords bientôt disponible pour tous les utilisateurs de Dropbox

mars 2021 par Marc Jacob

L’année dernière, Dropbox lançait l’application Dropbox Passwords pour tous les forfaits Dropbox payants afin de faciliter le stockage des mots de passe et la connexion aux sites Web. Dropbox Passwords garde en mémoire le nom d’utilisateur et des mots de passe sur tous les appareils. Le chiffrement reposant sur la preuve à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge encryption) garantit également que seul l’utilisateur connaît ses mots de passe, et non Dropbox.