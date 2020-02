Le .fr inspire confiance à 89 % des jeunes

janvier 2020 par Afnic

Selon une étude commanditée par l’Afnic, association française en charge de la gestion des noms de domaine en .fr, l’extension .fr inspire confiance à 89 % des moins de 25 ans. Cette extension internet confirme sa bonne santé (plus de 3,4 millions de titulaires) et son attractivité auprès des jeunes. Le sondage réalisé en ligne en novembre 2019 auprès d’un panel de 509 jeunes indique également :

• qu’ils sont 58 % à avoir une « très bonne image » du .fr

• 40 % à en avoir une « assez bonne image ».

Pierre Bonis, directeur général de l’Afnic se réjouit de ces résultats : « Les jeunes sont amenés à construire des sites dans un cadre scolaire, universitaire puis professionnel. Le .fr est une extension fiable et performante ; ils sont nos futurs utilisateurs et c’est notre rôle de leur donner toutes les informations pour avoir une présence en ligne maîtrisée et indépendante ».

L’Afnic sensibilise chaque année plus de 17 000 TPE/PME à la présence en ligne et mène depuis le 21 octobre 2019 un programme de sensibilisation des publics jeunes à la maîtrise de leur identité numérique. En partenariat avec la Fédération Française des Bureaux des Étudiants (FFBDE), l’Afnic mène des ateliers dans des écoles comme le lycée hôtelier de Guyancourt ou l’IDRAC Lyon, et sensibilise dans un cadre qui dépasse largement celui du nom de domaine.

Méthodologie :

Données recueillies dans le cadre d’une étude de perception du .fr menée tous les 2 ans. 509 jeunes âgés de 16 à 25 ans ont été interrogés par MV2 Group pour l’Afnic en novembre 2019 via un questionnaire online.