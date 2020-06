Le distributeur proposera à son réseau de partenaires revendeurs des solutions de Proofpoint

juin 2020 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce son intention de proposer des solutions de sécurisation des accès distants et de continuité opérationnelle par le biais de son réseau de partenaires. Grâce à un partenariat avec Proofpoint, société de premier plan en cyber sécurité et en conformité, Exclusive Networks sera en mesure de proposer deux nouvelles solutions Proofpoint à son réseau de clients : Proofpoint Meta, qui offre une alternative VPN nouvelle-génération avec un accès réseau zero-trust (ZTNA), et ObserveIT Insider Threat Management (ITM), qui permet aux organisations de détecter en temps réel les risques liés aux attaques d’initiés et accidents internes.

Exclusive Networks considère qu’il est essentiel de déployer de nouvelles stratégies pour répondre aux problèmes critiques auxquels sont confrontées les organisations. En proposant Proofpoint, Exclusive Networks aidera son réseau de clients à fournir des solutions pratiques et intuitives, pouvant être déployées pour répondre aux défis actuels liées aux cybermenaces en environnement professionnel.

La pandémie COVID-19 a entraîné d’importantes évolutions pour les entreprises. Un grand nombre d’employés sont passés en home office, souvent pour la première fois. Travailler à domicile à plein temps diffère sensiblement du travail à distance occasionnel à raison d’une ou deux fois par semaine. Cette nouvelle manière de travailler suppose des contraintes de sécurité supplémentaires car les employés accèdent à des données sensibles depuis de nombreux endroits. En déployant une ZTNA efficace, les entreprises peuvent renforcer leur architecture cloud et leur plateforme de sécurité axée sur l’utilisateur pour mieux protéger les collaborateurs, les applications et les données, au-delà du périmètre traditionnel. Par ailleurs, l’utilisation d’ITM pour détecter en temps réel les initiés malveillants et les menaces internes accidentelles offre une protection contre la perte de données émanant aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.

Le rapport mondial 2020 de Proofpoint sur le coût des menaces d’initiés montre qu’en moyenne, 52% des violations de données sont le fait d’initiés. Le coût de ces violations de données a d’ailleurs doublé au cours des trois dernières années. En 2019, les organisations touchées ont dépensé 11,45 millions de dollars pour remédier aux menaces d’initiés. En moyenne, il leur a fallu 77 jours pour contenir chaque incident. Parmi ces menaces d’initiés, plus de 60% étaient imputables à un employé ou un entrepreneur négligent, et 23% étaient causées par des initiés malveillants. Au total, 14% de l’ensemble des incidents d’initiés ont émané de cybercriminels dont l’objectif était de voler des identifiants. Face à un tel constat, Exclusive Networks se mobilise en proposant les offres ZTNA et ITM de Proofpoint, pour offrir aux entreprises une visibilité accrue qui leur permette de savoir qui accède aux données de l’entreprise, et comment.

Proofpoint Meta est une offre cloud évolutive permettant de développer rapidement et facilement les capacités d’accès à distance d’une entreprise. Cette solution crée un accès sécurisé via navigateur reposant sur des applications firewall, tout en proposant une expérience utilisateur simple et performante. Avec Proofpoint Meta, les organisations disposent d’un outil leur permettant de faire face à l’augmentation colossale du nombre de travailleurs à distance.

La cybersécurité traditionnelle est axée vers l’extérieur. Les programmes de sécurité actuels doivent compléter ces solutions avec une solution tournée vers l’intérieur. ObserveIT Insider Threat Management (ITM) aide les organisations à se protéger contre la perte de données, les actes malveillants et les dommages causés par des initiés agissant de manière malveillante, négligente ou inconsciente.