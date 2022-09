Le développeur, maillon essentiel pour les éditeurs de veille

septembre 2022 par Arnaud Marquant, Directeur des opérations de KB Crawl SAS

Il est a priori difficile de saisir toute l’importance qui caractérise, dans une entreprise de veille, le métier de développeur. À lire les fiches métier type rédigées afin de caractériser ce métier, un développeur informatique est un informaticien en charge de la réalisation des logiciels et des applications à partir d’un cahier des charges. Un développeur utilise des langages de programmation pour coder des solutions – en l’espèce un logiciel de veille qui sera ensuite proposé aux clients. En réalité, un développeur joue un rôle majeur, voire stratégique.

La réputation de l’éditeur repose sur la qualité de sa solution

Toute la réputation et le succès d’un éditeur de veille reposent sur la qualité du produit qu’il vend. Nous le savons, la réputation est un sommet qui se gravit pas à pas, et sur lequel on peut rapidement dévisser : une solution qui dysfonctionne et c’est la chute quasi-assurée. D’où la nécessité de travailler avec un développeur, ou plus exactement avec une équipe de développeurs capable de bâtir une solution qui sera tout à la fois fiable, robuste, agile et adaptée à l’ensemble des besoins exprimés par les clients.

Pour un éditeur de solutions de veille, le produit est central et fait corps avec l’ADN de l’entreprise. Dans certains cas, l’outil de veille se confond à 100 % avec la marque, ce qui suppose une capacité à le faire évoluer en suivant au plus près les besoins exprimés par les clients. Une bonne solution de veille est ainsi une solution qui a su se transformer, s’enrichir d’options nouvelles et se pérenniser. C’est le cas des meilleurs produits du marché : ceux-ci sont non seulement en capacité de « crawler » des sources multiples (en explorant le web et en indexant les informations repérées), mais ils permettent en plus au client de diffuser largement l’information collectée en interne, notamment par le biais de newsletters personnalisées. Derrière chaque action engagée par le développeur, il y a ainsi des clients et il peut même arriver que ceux-ci aient des réunions poussées avec les équipes de développement des éditeurs de veille.

Deux défis à relever : personnalisation et rapidité

Personnalisation du produit et rapidité. Ces dernières années, ces deux objectifs ont été poursuivis par les développeurs qui travaillent chez les éditeurs de solutions de veille. La personnalisation n’est pas une mince affaire : il s’agit de faire en sorte que l’outil proposé au client s’intègre dans son environnement informatique ainsi que dans sa ligne graphique. Tout l’enjeu d’un développement réussi est là : il consiste à livrer au client un produit tellement familier qu’il aura l’impression de bénéficier d’un objet unique. Une telle évidence relève d’un tour de force technique dont seuls les développeurs ont le secret…

La rapidité est l’autre défi qui a été relevé par les meilleurs éditeurs de veille du marché ces dernières années. Faire moins de clics, accéder à une information fiable et ciblée de manière quasi-immédiate a constitué pour ces éditeurs une bataille permanente. Pour ce faire, leurs développeurs se sont appuyés sur l’intelligence artificielle (IA) et le Machine Learning. Cela suppose que ces développeurs ont dû se maintenir au niveau techniquement, se former en permanence et adapter les options émergentes au secteur de la veille stratégique et informationnelle. On remarquera que cette capacité à gagner du temps est loin d’être anodine : c’est grâce à elle que les équipes de veille, du côté des clients, disposent de plus de temps afin de traiter et d’analyser l’information. Leur redonner du temps afin que celui-ci puisse être dédié à des actions stratégiques est un enjeu majeur. Et ceci se doit d’être dorénavant permanent pour la performance des entreprises concernées.

La grande majorité des challenges relevés par les éditeurs de veille ces dernières années repose sur la qualité de leur solution et donc sur les compétences et les qualités de leurs développeurs. Ces derniers doivent bien sûr se révéler performants techniquement, créatifs et tenaces. Ils doivent également, et c’est moins connu, avoir le sens de la mesure. Bien que la rapidité soit devenue un enjeu majeur, prendre le temps nécessaire afin de faire progresser techniquement une solution de veille est impératif : c’est parfois en se précipitant que l’on peut affaiblir son produit, voire réduire à néant tous les efforts commerciaux qui ont été consentis en amont. Sur ce point encore, le développeur est au cœur du dispositif. Et c’est sans doute pour cette raison qu’il est partie prenante de la stratégie de développement d’un éditeur de veille.