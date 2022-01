Le développement de conteneurs, un élément essentiel pour faciliter l’intégration informatique

janvier 2022 par Red Hat

Aujourd’hui, les entreprises cherchent à faire toujours plus preuve d’agilité et de flexibilité, et veulent bénéficier d’une grande rapidité d’exécution pour développer et déployer des applications. Atteindre cet objectif passe par l’adoption massive des conteneurs, mais de nombreux défis restent en suspens. Cette idée est déjà fortement intégrée par les entreprises françaises, puisque selon une étude Red Hat, près de la moitié d’entre elles (43 %) considèrent l’acquisition de Kubernetes comme une priorité.

Selon une étude de CCS Insight, les experts internationaux s’accordent à dire que l’obstacle majeur à l’adoption de ces conteneurs réside à 40 % dans l’absence ou le manque de compétences et de formations spécifiques des personnels en charge de la gestion, du développement et de l’opérationnalisation des environnements de conteneurs. Cet avis est d’ailleurs partagé par les experts français à 37 % tandis que l’adoption de cette technologie constitue un enjeu majeur pour les entreprises à l’international, mais également en France.

Une solution idéale pour tester le développement d’applications et faciliter l’intégration informatique

Les conteneurs représentent une solution idéale pour tester les applications et faciliter l’intégration informatique. Ils permettent d’isoler les logiciels et de les faire fonctionner de manière indépendante sur différents systèmes d’exploitation, matériels, réseaux et systèmes de stockage, avec différentes politiques de sécurité. Une application conteneurisée peut ainsi transiter de manière transparente entre les environnements de développement, de test et de production. Le recours aux conteneurs évite généralement les pannes liées aux incompatibilités entre environnements et bénéficie de performances homogènes sur toutes les machines.

Désormais, en France, 44 % des experts interrogés par Red Hat déclarent utiliser des conteneurs pour développer et déployer des applications pour simplifier l’intégration et la cohérence des systèmes et des composants internes. C’est également le cas pour 43 % des experts internationaux sollicités.

Une technologie avantageuse…

Le bien-fondé de la technologie n’est plus à prouver que ce soit en termes de vitesse, de taille, de portabilité, de modularité… puisque 40 % des répondants admettent que l’utilisation des conteneurs leur permet de faire preuve d’innovation.

Si les experts internationaux sollicités présentent, eux aussi, l’innovation comme un avantage majeur des conteneurs (à 39 %), ils mettent également en avant la modernisation de leur activité (36 %) ainsi que l’augmentation de leur productivité (34 %) engendrées par cette technologie.

… mais difficile à obtenir

Afin de bénéficier au maximum de cette technologie pour répondre aux fortes attentes du marché, il est indispensable pour les entreprises de mettre en place les formations adaptées pour leurs collaborateurs. La mise en place de ces dernières reste le défi majeur et le principal obstacle à contourner à l’adoption des conteneurs pour les experts français et internationaux selon Red Hat. D’autres difficultés peuvent également émerger avant tout concernant l’aspect « sécurité » des conteneurs et ce pour 43% des répondants. En revanche, pour les experts internationaux, les obstacles majeurs restent le développement des conteneurs (36 %), leur déploiement (31 %) et enfin la sécurité (32 %).

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’outils capables de simplifier et d’automatiser leur développement et leur déploiement au sein d’environnements informatiques modernes pour garantir leur démocratisation. Si les entreprises françaises ne sont pas en tête de la course à l’adoption des conteneurs, elles sont cependant loin d’être à la traîne derrière les entreprises internationales et ont pleinement conscience que cette technologie peut leur permettre de gagner en flexibilité, en agilité et en rentabilité.