Le défaut d’optimisation des technologies coûte aux entreprises européennes au moins 2,3 M€

novembre 2020 par Insight

A titre d’exemple, les entreprises consacrent en moyenne chaque année, 2,34 millions d’euros (M€) de plus qu’elles ne devraient en licences logicielles, en raison de celles qui sont inutilisées. Cela représente une somme suffisante pour rémunérer 45 informaticiens spécialisés.

Depuis mars 2020, 51 % (58 % en France) des entreprises ont réduit leurs effectifs et, pour plus d’un quart d’entre elles (27 % en Europe et 21 % en France), la taille de leur équipe informatique en particulier. 44 % (39 % en France) prolongent la durée d’exploitation de leurs actifs informatiques et 34 % (39 % en France) regroupent leurs bureaux physiques. Pourtant, les entreprises ne parviennent pas à optimiser totalement leurs coûts informatiques. Les investissements dans des domaines tels que les logiciels, le support informatique et l’infrastructure ont augmenté depuis mars 2020. Pourtant la majorité des équipes informatiques indiquent que ces investissements n’ont pas été aussi stratégiques qu’il aurait fallu, laissant ainsi une marge d’optimisation. 50 % (56 % en France) de ces mêmes équipes font état de la nécessité d’optimiser leurs investissements dans le support informatique, 50 % dans les logiciels, 60 % (58 % en France) dans le cloud privé et 68 % (75 % en France) dans l’IaaS (Infrastructure as a Service).

L’étude met également en lumière un certain nombre de défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises pour optimiser leurs coûts informatiques :

66 % (68 % en France) des entreprises comptent de nombreux matériels et logiciels en double car elles ont eu besoin de nouvelles technologies au début du premier confinement.

63 % (67 % en France) ne peuvent adapter leurs licences logicielles au nombre de leurs employés.

69 % (72 % en France) peinent à faire face à une recrudescence du BYOD depuis mars 2020.

« Les départements informatiques doivent réaliser des économies, tout en jouant les funambules entre réduction des coûts et amoindrissement de la capacité opérationnelle », commente Emma de Sousa, SVP EMEA d’Insight. « Depuis plusieurs années, les entreprises se heurtent à des obstacles systémiques en matière de gestion des coûts. En redoublant d’efforts pour optimiser leurs coûts, elles pourraient éviter d’avoir à prendre des décisions ayant quasi certainement un impact sur leur capacité à mettre en œuvre leurs projets de transformation numérique. Il existe pour les entreprises d’innombrables opportunités d’optimiser leurs coûts et de réaliser des économies sans nuire à leur efficacité opérationnelle. »

Parmi les autres enseignements de l’étude :

Manque de visibilité : les achats imprévus par d’autres départements ajoutent 1,23 M€ par an au coût des services Cloud, tandis que 55 % (60 % en France) des entreprises multiplient les contrats pour les mêmes logiciels car ceux-ci ont été achetés par différentes divisions à différents moments. Une plus grande visibilité sur ces dépenses ferait apparaître d’autres opportunités d’optimisation.

Ralentissement des investissements informatiques : les budgets informatiques n’ont progressé que de 1,64 % soit 3,20 % en France au cours des 12 derniers mois, alors que les prévisions tablaient sur 3,4 % avant la pandémie.

Manque de compétences et de connaissances dans les entreprises : 73 % (81 % en France) ne sont pas en mesure de négocier efficacement avec les éditeurs de logiciels ; 56 % (60 % en France) pensent qu’elles dépensent trop en licences mais sont incapables de confirmer cette impression et de s’atteler à y remédier.

Existence d’opportunités de consolidation : 73 % (79 % en France) des entreprises utilisent plusieurs applications ayant la même fonction, mais au sein d’équipes différentes dans différentes situations ; 63 % n’ont pas consolidé leur infrastructure informatique depuis mars 2020.

Préparation à une intensification des audits : 84 % (87 % en France) des entreprises s’attendent à ce que les éditeurs de logiciels accentuent leurs audits de licences à la suite de la pandémie afin de vérifier que celles-ci ont bien été payées.

« Les défis auxquels nous avons été confrontés jusqu’ici en 2020 sont loin d’être derrière nous et les départements informatiques ont un rôle clé à jouer pour soutenir leur entreprise », ajoute Emma de Sousa. « L’optimisation des coûts n’est pas une tâche facile et requiert souvent les compétences et connaissances de spécialistes, mais l’heure est venue d’éliminer le gaspillage et de gagner en efficacité. Ce faisant, les entreprises seront mieux armées et assez résilientes pour survivre et même prospérer, quoi que l’avenir nous réserve. »