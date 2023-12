Le débat sur la sécurité du Cloud : Équilibrer les risques et les avantages

décembre 2023 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

Dans un article récent daté du 2 décembre 2023, Patrick Ruiz a révélé une importante violation de données chez Okta, Inc., une entreprise américaine basée à San Francisco spécialisée dans les logiciels de gestion des identités et des accès pour les entreprises utilisant des services basés sur le Cloud. Cette violation, associée à des incidents antérieurs tels que la perte de données de Google Drive, ravive

Ruiz reconnaît les avantages les inquiétudes concernant la fiabilité des fournisseurs de services Cloud.indéniables du Cloud computing : la maintenance rentable de l’infrastructure, la réduction de la consommation d’énergie, le déploiement rapide des applications et des solutions de sauvegarde accessibles. Cependant, il ne mentionne pas les coûts associés.

Inversement, David Heinemeier Hansson de Basecamp remet en question la rentabilité des services Cloud. En octobre 2022, Hansson a déclaré que Basecamp avait dépensé plus de 3,2 millions de dollars dans le Cloud, ce qui a incité la société à passer à un hébergement sur site, une transition prévue pour économiser 7 millions de dollars sur 5 ans avec seulement un investissement de 600 000 dollars dans du matériel amorti sur la même période (2).

Alors que Ruiz met l’accent sur les avantages du Cloud, il passe sous silence les préoccupations majeures liées à la sécurité. Celles-ci incluent une gestion des accès faible, des API non sécurisées, des vulnérabilités système, des menaces internes et externes, des pertes de données et des défis dans l’optimisation des coûts.

Les statistiques de Check Point Research indiquent une augmentation de 48 % des attaques réseau basées sur le Cloud entre 2021 et 2022, une tendance confirmée par la prédiction de Kaspersky selon laquelle la technologie Cloud deviendra une cible privilégiée en raison de la numérisation croissante (4, 5).

L’étude récente d’Apple, publiée le 7 décembre 2023, souligne la menace croissante. Avec plus de 80 % des violations de données impliquant des données stockées dans le Cloud et un impressionnant total de 2,6 milliards d’enregistrements compromis au cours des deux dernières années, les risques de sécurité des données dans le Cloud sont alarmants (6).

Face à ces risques de sécurité, l’article remet en question les avantages perçus du Cloud computing. Ne serait-il pas plus judicieux, comme l’a fait Basecamp, d’investir dans des solutions internes sécurisées et rentables plutôt que de confier des données sensibles à des services Cloud externes ?

Le Système de Protection Intégré de PT SYDECO, comprenant le pare-feu de nouvelle génération ARCHANGEL©2.0, le Serveur VPN intégré dans le pare-feu et SydeCloud©, Système de Partage de Fichiers en Ligne, offre une alternative attrayante. En hébergeant les données et l’infrastructure de sécurité au sein de l’organisation, il garantit un environnement maîtrisé pour le traitement, le stockage et la transmission des données sans dépendre d’interventions externes (7).

En conclusion, bien que le Cloud computing présente des avantages indéniables, les risques de sécurité croissants incitent à réévaluer ses véritables avantages par rapport aux solutions internes. Le choix entre rentabilité et sécurité des données reste une considération essentielle pour les entreprises dans le paysage numérique actuel.

