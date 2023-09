Le datacenter T-Systems primé par la Commission Européenne

septembre 2023 par Marc Jacob

Parmi les critères de sélection : le Power Usage Effectiveness (PUE), les bonnes pratiques d’efficience énergétique et l’utilisation d’énergies de sources renouvelables. Le PUE est utilisé pour vérifier que l’efficience énergétique du datacenter est bien minimale : le PUE du datacenter de Biere est de 1,3 grâce à des « refroidisseurs ». De plus, ce datacenter est équipé d’un système de confinement des allées froides avec un flux d’air hautement efficace, ainsi qu’un système de redistribution de la chaleur résiduelle pour chauffer les bureaux et les lieux de stockage.

L’ « European Data Center Code of Conduct » (EU DC CoC) est une initiative lancée par le JRC (Joint Research Center) afin d’adresser l’augmentation de la consommation énergétique dans les datacenters et ses conséquences sur l’environnement, l’économie et la sécurité énergétique. Pour les opérateurs et propriétaires de datacenters, ce code de conduite fait office de guide pour agir sur la réduction de la consommation énergétique, sans toutefois compromettre les fonctions opérationnelles essentielles. L’adhésion à ce code de conduite est une initiative volontaire, à laquelle T-Systems a souscrit depuis 2012.

Depuis l’introduction du EU DC CoC en 2008, plus de 500 datacenters ont rejoint l’initiative, dans le but d’améliorer leur efficacité énergétique. Les adhérents qui peuvent démontrer une réduction significative de leur consommation énergétique sont éligibles aux prix annuels de l’EU DC CoC. Les lauréats sont sélectionnés par deux jurys indépendants. T-Systems est non seulement adhérent du EU DC CoC mais également un signataire du CNDCP : le pacte de l’Union Européenne pour des datacenters neutres en carbone (European Union’s Climate Neutral Datacenter Pact). Cet engagement est un point de repère pour le développement d’un paysage de datacenters plus respectueux de l’environnement dans l’Union Européenne à l’avenir.