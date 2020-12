Le cybercrime est une menace pour nous tous et pas seulement les entreprises !

décembre 2020 par Avira

Les hackers vous aiment - oui, vous ! Si vous pensez, encore aujourd’hui, que les gens normaux comme vous et moi n’ont pas d’importance pour la grande cybercriminalité, il est temps de réfléchir à nouveau. Bien que les pirates informatiques auront probablement toujours pour cible principale les entreprises du classement Fortune 500, les secteurs de la finance et des assurances étant les plus attaqués, les particuliers et les petites entreprises sont également menacés.

Les grandes entreprises attirent les pirates informatiques en raison de la grande quantité d’informations privées que ces entreprises détiennent souvent, mais que dire de vos données ? Vous rendez-vous involontairement aussi attirant que possible pour les pirates informatiques ? Lisez ce qui suit et assurez-vous de mettre en œuvre nos conseils de sécurité dès maintenant.

Une journée dans la matrice

Voici un petit aperçu d’une journée type pour nombre d’entre nous. Faire des achats ? Vous surfez sur Amazon ou eBay. Retrouver vos amis (particulièrement aujourd’hui, à l’heure de la distanciation sociale) ? C’est sur WhatsApp et Facebook que ça se passe. Vos divertissements ? Ils se trouvent à portée de main, grâce à Netflix et Google veille au cas où vous auriez la moindre question. Des box connectées aux courses alimentaires, nos moindres besoins et désirs peuvent être satisfaits sur Internet. Aussi passons-nous de plus en plus de temps en ligne, ce que l’épidémie de COVID-19 n’a rien fait pour arranger.

Nous sommes les nouveaux maîtres du multi-tasking numérique : nous travaillons à distance, consultons nos e-mails, nos SMS et écoutons de la musique, tout en faisant chauffer le thé. Nous sommes connectés en permanence, toujours disponibles et particulièrement distraits, ce qui fait de nous des cibles parfaites pour les escrocs. Et notre nombre ne fait qu’augmenter. D’après des études publiées sur statista.com, le temps passé sur Internet chaque jour depuis un téléphone portable devrait atteindre 155 minutes en 2021 (alors qu’il n’était que de 32 minutes en 2011) et près de 4,66 milliards de personnes dans le monde utilisent activement Internet.

Alors que nous nous réjouissons du côté pratique et de la croissance sans précédent de notre monde numérique, il est essentiel de se rappeler qu’Internet a également rendu nos vies beaucoup moins privées et bien plus vulnérables. Dès lors que vous allez sur Internet, vous êtes suivi sans relâche et vous laissez des traces numériques à chacun de vos clics. Vous devenez aussi la cible de menaces et d’arnaques. En moyenne, un pirate frappe toutes les 39 secondes. Un compte consommateur de données privées (les bases pour l’usurpation d’identité) s’achète à partir de 1 $ sur le Dark Web, qui est truffé de milliers de marketplaces criminels qui revendent leurs rançongiciels et autres services.

Quel est le point commun entre le coronavirus et des chiots ?

Vous êtes confiné avec vos enfants et un petit compagnon à quatre pattes vous semblerait idéal... attention ! La pandémie de COVID-19 a coïncidé avec une envolée d’arnaques liées à l’adoption de chiens, qui démontre bien que plus nous passons du temps sur Internet, plus nos familles et nous sommes vulnérables. Et pour cause, dans 85 % des cas, les publicités montrant des chiens cherchant un refuge sont des fausses. Les criminels exploitent l’amour des chiens et incitent les personnes intéressées à fournir leurs données personnelles et de l’argent, en leur demandent d’envoyer les paiements par MoneyGram, Western Union ou d’autres modes de paiement intraçables.

Mais tout n’est pas perdu pour autant. La technologie peut certes compromettre notre sécurité, mais elle nous fournit également les outils dont nous avons besoin pour nous protéger. Pourtant, nombre d’entre nous n’utilisent pas les outils les plus récents et ne disposent pas non plus de la protection multi-couches nécessaire pour déjouer tous les types d’attaques. Et par-dessus tout, nous sommes souvent nos pires ennemis. C’est l’erreur humaine qui nous expose le plus souvent aux plus gros risques. Comme vous pouvez le voir, vous êtes plus puissant et important que ce que vous croyez...

Êtes-vous le sujet de prédilection des pirates ?

Les utilisateurs qui ne connaissent pas les règles de cybersécurité de base ou qui n’ont pas envie de les mettre en place efficacement sont les meilleurs amis des pirates. Vous reconnaissez-vous dans les descriptions suivantes ?

• Votre profil sur les médias sociaux contient beaucoup d’informations personnelles.

• Vous cliquez sur des liens ou téléchargez des pièces jointes dans des e-mails provenant de sources inconnues.

• Vous utilisez les réseaux Wi-Fi publics pour faire des achats ou des opérations bancaires.

• Si vous voyez une offre alléchante sur un site que vous ne connaissez pas, vous y allez les yeux fermés !

• Vous répondez « Quelle est la différence ? » quand on vous parle de HTTP et de HTTPS.

• Vous téléchargez gaiement et installez des applications sans vérifier si elles sont authentiques et sécurisées et ne lisez jamais les autorisations qu’elles vous demandent.

• Vous utilisez des mots de passe qui sont faciles à mémoriser ou utilisez le même mot de passe pour plusieurs comptes (le mot de passe le plus utilisé, d’après les fichiers piratés publiés en ligne, serait « 123456 ». Et « password » arrive en deuxième position).

• Votre appareil, système d’exploitation et tous les logiciels que vous utilisez sont obsolètes.

• Vous pensez encore que les escrocs vous laisseront tranquille parce qu’ils ont de plus gros poissons à arnaquer.

Si vous avez répondu Oui à l’une des descriptions ci-dessus, éloignez-vous de votre clavier et posez votre téléphone portable. Maintenant, lisez ce qui suit pour vous armer correctement avant de vous aventurer à nouveau sur Internet. Après tout, savoir c’est pouvoir.

Faire d’Internet un endroit plus sûr pour tous

Vos actions sont au moins aussi importantes que les outils de sécurité les plus efficaces et lorsque vous combinez la vigilance à des outils de sécurité essentiels, vous devenez quasiment invincible.

o Acheter sans risque en ligne

N’utilisez jamais les réseaux Wi-Fi publics pour accéder à des services confidentiels. Un cybercriminel peut exploiter les failles des réseaux publics pour enregistrer les détails de vos cartes bancaires quand vous faites des achats en ligne. Utilisez toujours un VPN pour vous connecter de façon sécurisée et privée et ne faites des achats que sur des sites qui respectent le protocole HTTPS (l’icône de cadenas fermé à gauche de l’adresse URL). Vous pouvez aussi installer une extension Safe Shopping sur votre navigateur. Elle bloquera les sites malveillants et d’hameçonnage.

o Protéger vos comptes et vos données

Ne cliquez jamais sur des liens inconnus dans des e-mails et n’ouvrez pas les pièces jointes. Vérifiez l’expéditeur de l’e-mail et utilisez toujours un antivirus de confiance comme Avira Free Antivirus pour vous protéger de tous types de malwares. Protégez vos comptes en ligne avec des mots de passe uniques et inviolables. Avira Password Manager Pro les génère et les stocke pour vous et vous avertit même si vos données ont été piratées. Si possible, paramétrez l’authentification à 2 facteurs pour vos comptes en ligne. Celle-ci utilise deux étapes pour vérifier votre identité et est donc deux fois plus sécurisée.

o Maintenir à jour vos appareils

Saviez-vous que les logiciels obsolètes contenaient des failles de sécurité connues des pirates ? Votre meilleure option est un programme de mise à jour des logiciels. La version Pro d’Avira peut être paramétrée pour mettre à jour automatiquement vos programmes pour plus de sécurité et de tranquillité.

o Envisager une protection premium, à plusieurs couches

Pour une protection ultime sur tous vos appareils, rien ne vaut une suite de sécurité premium comme Avira Prime.

Du balai, les pirates.

