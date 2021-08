Le consortium 2Africa annonce de nouveaux raccordements au câble

août 2021 par Marc Jacob

Le consortium 2Africa, composé de China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, STC, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC, a annoncé aujourd’hui l’ajout de quatre nouvelles branches au câble 2Africa. Ces raccordements étendront la connectivité de 2Africa aux Seychelles, aux îles Comores et à l’Angola, et apporteront un nouvel atterrissage au sud-est du Nigeria. Ces nouveaux raccordements s’ajoutent à l’extension récemment annoncée vers les îles Canaries.

2Africa, qui sera le plus grand projet de câble sous-marin au monde, fournira un service internet plus rapide et plus fiable à chaque pays où il atterrira. Les communautés qui dépendent d’Internet pour des services allant de l’éducation à la santé, en passant par les affaires, bénéficieront des avantages économiques et sociaux qui découlent de cette connectivité améliorée.

Alcatel Submarine Networks (ASN) a été choisi pour déployer les nouveaux raccordements, ce qui portera le nombre de raccordements de 2Africa à 35 dans 26 pays, ce qui contribuera à renforcer la connectivité vers et autour de l’Afrique. Comme pour les autres points d’atterrissage du câble 2Africa, la capacité sera mise à la disposition des fournisseurs de services dans des centres de données neutres ou des stations d’atterrissage du câble à accès libre sur une base juste et équitable, encourageant et soutenant le développement d’un écosystème Internet sain.

Les repérages en mer sont terminés pour la majeure partie du câble et la fabrication du câble est en cours.

Depuis le lancement du câble 2Africa en mai 2020, le consortium 2Africa a fait des progrès considérables dans la planification et la préparation du déploiement du câble, qui devrait être mis en service fin 2023. La plupart des activités d’étude de la route sous-marine sont désormais terminées. ASN a commencé à fabriquer le câble et à construire des répéteurs dans ses usines de Calais et de Greenwich afin de déployer les premiers segments en 2022.

La traversée terrestre de l’Egypte est déjà terminée

L’un des segments clés de 2Africa, la traversée terrestre de l’Égypte qui relie les sites d’atterrissage de la mer Rouge et de la mer Méditerranée via deux routes terrestres complètement différentes, a été achevé en avance sur le calendrier. Une troisième voie maritime différente viendra compléter ce segment en passant par la mer Rouge.