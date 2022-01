Le conseil d’administration de SystemX accueille deux nouveaux membres : l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris

janvier 2022 par Marc Jacob

SystemX, l’Institut de recherche technologique (IRT) dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur, accueille deux nouveaux membres fondateurs au sein de son conseil d’administration suite à la dissolution de la Fondation de Coopération Scientifique du Campus Paris Saclay (FCS) qui disposait de deux sièges : l’Université Paris-Saclay représentée par Michel Mariton (vice-président développement économique) et l’Institut Polytechnique de Paris, représenté par Bruno Cattan (Responsable du Comité Innovation et Entrepreneuriat).

Le 15 octobre dernier, le conseil d’administration de l’IRT a acté le retrait de la FCS et voté à l’unanimité l’intégration de ses deux nouveaux membres.

L’intégration de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut Polytechnique de Paris au conseil d’administration de l’IRT formalise les liens forts qui existent de longue date entre SystemX et ces deux établissements académiques phares du plateau de Saclay. En effet, l’Université Paris-Saclay et les écoles de l’Institut Polytechnique de Paris sont ou ont été partenaires de 37 projets R&D de l’institut. Les laboratoires dont ils sont tutelles ou co-tutelles ont dirigé ou codirigé 51 thèses et co-publié 342 fois avec SystemX. Côté Université Paris-Saclay, SystemX est fortement connecté à l’institut DATAIA et à la chaire Anthropolis commune avec CentraleSupelec.

L’une des initiatives notables qui illustre la portée du partenariat entre SystemX et l’Institut Polytechnique de Paris est BART, qui fédère le plus important collectif de recherche académique pour répondre aux défis de la blockchain dont Télécom Paris et Télécom SudParis aux côtés de SystemX.

Les deux établissements sont par ailleurs déjà présents dans le conseil scientifique et technologique de l’IRT et dans le comité d’orientation des programmes.

« SystemX se réjouit de l’entrée de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut Polytechnique de Paris dans sa gouvernance. Cela semblait naturel compte-tenu de ses relations déjà très fortes avec ces deux groupements d’acteurs académiques du plateau de Saclay qui représentent l’excellence de la recherche en France et dans le monde dans de nombreux domaines de pointe. Par sa capacité à rassembler et à mutualiser les compétences et savoir-faire, SystemX entend continuer à créer de la valeur pour ces acteurs en fluidifiant les transferts vers le monde économique », commente Michel Morvan, président du conseil d’administration de SystemX.

« Notre institut n’est pas localisé sur le plateau de Saclay par hasard. On y trouve une concentration extraordinaire d’acteurs de la recherche et de l’innovation françaises. Nous sommes un maillon essentiel de la collaboration entre et avec tous ces acteurs. L’arrivée de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut Polytechnique de Paris dans notre gouvernance renforce la lisibilité de notre action et démontre notre capacité à travailler avec une grande typologie de partenaires au service de la transformation numérique », ajoute Paul Labrogère, directeur général de SystemX.

Michel Mariton est Vice-Président développement économique de l’Université Paris-Saclay. Ancien élève de l’ENS Paris-Saclay, il a commencé sa carrière scientifique comme chargé de recherche au laboratoire des signaux et systèmes, (CNRS, CentraleSupélec et Université Paris-Sud). Après un détachement à l’université de Californie à San Diego, il a rejoint Matra Défense Espace (maintenant Airbus) où il a dirigé le laboratoire de traitement des images et du signal.

Il s’est tourné ensuite vers le monde des ETI, d’abord en tant que PDG d’Horiba Jobin Yvon, leader en instrumentation spectroscopique, puis en tant que directeur général de Surys, spécialiste de l’authentification et de la sécurité et récemment d’Amplitude Technologies, le pionnier des lasers ultra-rapides. Michel Mariton a également servi la communauté en tant que président de l’association française des entreprises d’optique (maintenant Photonics France), a cofondé Sample of Science et accompagné plusieurs projets de start-up.

Bruno Cattan est Directeur de l’Entrepreneuriat et Innovation (DEI) de l’École polytechnique. Diplômé de l’École polytechnique en 1996 et de Télécom Paris en 1998, Bruno Cattan débute sa carrière chez MOTOROLA. Il intègre en 2001 NOKIA NETWORKS puis devient en 2002, Responsable du Pôle Logiciels Opérateur Mobiles dans la start-up MOBILEWAY. En 2005, il intègre le groupe CANAL+ en tant que Responsable Nouvelles Technologies. En 2009, il est promu Directeur Technique du Passage au Tout-Numérique au sein du même groupe, où il coordonne notamment le déploiement de la TNT. De 2011 à 2016, il devient Directeur Technique & Digital et membre du Comité de Direction de l’opérateur CANAL+ INTERNATIONAL. A ce poste, il conduit entre autres la transformation digitale des offres, services et infrastructures. En 2016, Bruno Cattan quitte le groupe CANAL+ pour EUTELSAT. Pendant plus de quatre ans, il dirige des équipes en charge du développement des services à valeur ajoutée en tant que Directeur des Nouvelles Applications. Bruno Cattan est également diplômé de l’Institut Multimédias et d’un Executive Mastère Spécialisé® Trajectoires Dirigeants de Science Po. Il est aussi Vice-Président de l’association Telecom Paris Alumni.