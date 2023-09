Le cloud networking, un levier pour accélérer la transformation des PME françaises

septembre 2023 par Arthur Danger, Directeur avant-vente de Naitways

Les PME ne peuvent plus reculer : si elles veulent assurer leur pérennité, elles doivent s’emparer du numérique. L’impératif de la digitalisation s’est accentué après la crise Covid, et au gré du durcissement des conditions économiques. A ce titre, le cloud peut servir de levier pour aider les PME à passer de l’idée ou de l’intention au projet concret.

L’impératif du numérique

Une majorité des entreprises françaises a bien compris la nécessité d’opérer leur transformation numérique. Pour avancer, elles investissent en premier lieu et en priorité dans les solutions de gestion et de pilotage. Le dernier baromètre France Num paru en septembre 2022 montre que 85 % d’entre elles sont désormais équipées, en progression de 8 points par rapport à l’année précédente[1]. 87 % disposent en effet de logiciels de gestion comptable, 88 % de solutions de facturation, 43 % d’outils de paiement en ligne et 47% un outil CRM. Ce même baromètre indique par ailleurs que 85 % avaient connaissance du cloud ; mais pour l’heure, seulement 38 % y recourent.

Une multitude d’enjeux sous-jacents

Plusieurs enjeux sous-jacents influencent les arbitrages faits par les PME jusqu’ici : la prise de conscience du besoin de se protéger face aux attaques cyber, la nécessité financière et opérationnelle de choisir certains investissements par rapport à d’autres, l’indispensable accompagnement des utilisateurs dans l’appropriation de nouveaux processus et usages (avec un changement des manières de travailler qui supplante encore le sujet de l’architecture IT), les compétences informatiques disponibles en interne ou chez leurs partenaires technologiques qui peuvent orienter les projets lancés, l’existence ou pas d’une direction informatique, la question de la souveraineté des données que soulèvent certains clouds, etc.

Néanmoins, les retours terrain observés chez Naitways auprès des 200 PME et ETI qu’il accompagne dans l’externalisation de leurs infrastructures informatiques de bout en bout, confirment les atouts du cloud et notamment du cloud networking pour réussir le virage du numérique.

Cloud or not cloud ?

Traditionnellement, les infrastructures réseau étaient spécifiques à chaque entreprise et installées sur site. Elles nécessitaient des équipes pour gérer l’installation du câblage, des commutateurs, des routeurs, leur maintenance sur site ainsi que la performance et la sécurité des réseaux. Avec le cloud, il est désormais possible de mutualiser tout ou partie de cette infrastructure réseau et de souscrire un service « clé en main ».

Quelle différence faire entre cloud et cloud networking ? Dans le deuxième cas, c’est le fournisseur cloud qui assume le risque au niveau de l’infrastructure réseau. Il affranchit l’entreprise de devoir se pencher sur les questions liées aux couches matérielles réseau et à leur mutualisation. Il absorbe la complexité de l’infrastructure (concentrée à 80% dans les couches basses), assume les coûts liés aux licences, transferts de données, stockage, ou encore à l’achat de capacités de calcul, ou encore gère les besoins de compétences et notamment la formation et la fidélisation d’experts “infra” dans un contexte de “guerre des talents” pour maintenir et faire évoluer le socle technologique.

Réduire son impact environnemental à double titre

De plus, standardiser et mutualiser son infrastructure réseau a un impact environnemental. Non seulement la mutualisation diminue les dépenses énergétiques liées aux équipements réseau déployés par une PME (notamment au niveau de sa consommation électrique), mais elle peut aussi être mise à profit au niveau de l’immobilier.

Par exemple, les bâtiments tertiaires du futur offriront des systèmes et infrastructures numériques intégrés permettant un pilotage de nombreuses applications. Ces outils seront proposés dans le cadre de services de cloud networking. Quand on sait que 30 % de la consommation d’énergie sont liés aux postes chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires, on se dit que ces bâtiments connectés aideront les entreprises à ajuster leurs pratiques en vue de réduire leurs émissions de GES.

Faire grandir les projets métier et l’entreprise

Les avantages du cloud networking sont les économies d’échelle, l’élasticité pour s’adapter aux besoins changeants en connectivité, ainsi que plus de performance, sécurité et pratiques DD-RSE. En standardisant et en externalisant leurs couches matérielles réseau et la gestion de leur mutualisation, les PME peuvent se concentrer sur leurs applicatifs métiers et accélérer leurs projets - un puissant atout pour maintenir sa dynamique d’innovation tout en fidélisant ses équipes informatiques. Autrement dit, le cloud networking offre un terreau fertile pour faire grandir les projets métier de l’entreprise en lui donnant les moyens de se projeter dans le futur pour être encore là demain.