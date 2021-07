Le cloud hybride clé de voûte de la réussite des PME

juillet 2021 par Lancelot Guo, Président de l’Écosystème et des Opérations de Vente d’Alibaba Cloud Intelligence

Alors qu’avec la pandémie de la COVID-19 nous sommes encore aux prises avec de nombreuses incertitudes, aussi bien en entreprises que dans nos vies personnelles, une chose est claire : les organisations, grandes et petites, ont passé le cap du Cloud, même celles qui n’y étaient pas forcément destinées. Selon une enquête d’Equinix 47 % des décideurs informatiques dans le monde ont déclaré avoir accéléré leurs plans de transformation numérique en raison de la pandémie, tandis qu’une majorité importante (60 %) des personnes interrogées dans toutes les régions ont déclaré que la pandémie les avait obligés à revoir et réviser leur stratégie informatique. Et cette transition ne s’applique plus seulement qu’aux grands comptes.

Au-delà de la préoccupation immédiate de maintenir le statu quo avec des collaborateurs à distance, les petites et moyennes entreprises (PME) s’attachent désormais à améliorer l’expérience numérique de leurs employés. Le cloud hybride est une composante majeure de ces infrastructures numériques et les décideurs informatiques en prennent rapidement conscience, puisque 68 % d’entre eux ont déclaré vouloir transférer davantage de fonctions informatiques vers le cloud et que deux tiers d’entre eux espèrent y parvenir dans les 12 prochains mois.

En plus de fournir au personnel les outils numériques nécessaires pour accéder aux applications et services de l’entreprise en dehors du réseau local, les PME doivent élaborer une stratégie sur la manière de déployer les informations critiques afin de prendre des décisions en temps voulu, gérer les chaînes d’approvisionnement et répondre aux besoins changeants des clients. Selon la même enquête d’Equinix1, près de 6 décideurs sur 10 (58 %) souhaitent investir dans des technologies qui rendent leur entreprise plus agile dans l’ère post-COVID.

En tant que point de contact unique et central pour gérer les données comme et où elles le souhaitent, le cloud hybride permet aux PME d’héberger et de faire évoluer leurs charges de travail en fonction des exigences de conformité, de politique et de sécurité, et de répliquer les données critiques de l’entreprise dans le cloud. Cela les aide non seulement à sauvegarder les données clés, mais aussi à répondre à des demandes informatiques fluctuantes, qu’il s’agisse de répondre à l’augmentation de la charge de travail sur les plateformes en ligne ou de maintenir une expérience numérique transparente et sécurisée pour les employés.

Dans un monde pré et post-pandémique, maintenir des dépenses IT aussi basses que possible est toujours une priorité pour les PME. En exigeant des investissements plus faibles au départ, mais en donnant aux PME la possibilité d’acheter des ressources informatiques quand elles en ont besoin, le cloud hybride leur permet de rester agiles et réactives tout en contournant les obstacles qu’elles ne peuvent pas franchir aussi aisément que les grandes entreprises.

La modernisation et la migration des systèmes monolithiques et hérités constituent un obstacle majeur de toute PME dans sa transition vers le cloud. Un autre avantage clé de l’approche du cloud hybride est qu’elle permet d’économiser le temps et les ressources nécessaires pour s’adapter aux nouvelles architectures et cadres de travail. Grâce aux modèles de cloud hybride capables d’intégrer de manière transparente les logiciels locaux au cloud public, les entreprises peuvent profiter des avantages du cloud public sans avoir à ré-architecturer leur environnement de travail habituel sur site ou à subir des perturbations au niveau du réseau et de la sécurité.

Quelles que soient leurs tailles, les entreprises qui se lancent dans la ré-architecture de leurs environnements informatiques, ne doivent pas créer une nouvelle couche de complexité qui ralentirait leur transition. Le passage au cloud hybride devrait être aussi rapide et indolore que possible. C’est d’autant plus important que la mise en ligne devient une situation décisive. Alors que les PME se dirigent vers un monde de plus en plus numérique, elles devraient se tourner vers le cloud hybride pour protéger leurs applications critiques et réduire les dépenses opérationnelles tout en garantissant une expérience de travail fluide pour les employés, à domicile ou au bureau.