Le cloud de confiance de 3DS Outscale est lancé

juillet 2021 par Marc Jacob

La circulaire sur la doctrine cloud de l’Etat vient d’être publiée par Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et validée par le premier Ministre Jean Castex.

3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes a été créé il y a 10 ans dans le but de répondre aux enjeux de souveraineté des entreprises et administrations. "Aujourd’hui, nous nous félicitons de répondre aux critères de confiance énoncés par le gouvernement. "

En effet, 3DS OUTSCALE accompagne l’autonomie stratégique numérique de la France et de l’Europe en apportant un Cloud de Confiance opérationnel dès maintenant :

un cloud souverain, par la localisation des données et des opérations en France, ainsi que par un cadre juridique français

un cloud qualifié et reconnu en répondant aux plus fortes exigences de sécurité en cumulant les certifications d’excellence : SecNumCloud de l’ANSSI, ISO 27001 et Hébergement de Données de Santé

un cloud respectant les valeurs et engagements européens en étant membre fondateur de GAIA-X

Pour 3DS OUTSCALE, il est nécessaire de rassembler un écosystème de confiance permettant d’apporter sécurité et compétitivité aux entreprises et administrations. C’est ainsi que nous participons déjà à la transformation numérique de l’action publique avec la solution Osmose de Jalios.