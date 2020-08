Le chiffre de la semaine par BeyondTrust : 66% des organisations victimes de phishing

août 2020 par BeyondTrust

BeyondTrust profite du mois d’août pour rappeler chaque semaine un chiffre ayant récemment marqué l’univers de la sécurité IT, et le commenter.

Le chiffre de la semaine est :

« 66% des organisations ont été victimes d’une attaque de phishing au cours des deux dernières années !

Le phishing est très souvent le premier pas de la plupart des attaques. Il permet d’obtenir les premiers éléments d’information. Il n’est pas uniquement destiné aux employés d’entreprises mais également aux comptes personnels. L’une des principales raisons de l’utilisation du phishing est la réutilisation de mots de passe d’un compte à l’autre. En effet, cette action est très commune. Si les acteurs malveillants arrivent à mettre la main sur les identifiants d’un compte personnel ou professionnel, il est donc fort probable qu’ils réussissent à remonter tous les comptes par la suite et arrivent à leurs fins.

Comment éviter la violation des identités ? Il faut savoir qu’une identité représente une personne. Il est important de mettre en place un processus de management des identités, assurer que les utilisateurs soient protégés par des outils et aborder la notion de moindre privilège (les droits nécessaires pour mener à bien ses tâches quotidiennes et pas plus). » William Culbert, directeur EMEA Sud de BeyondTrust

* D’après le rapport de l’IDSA