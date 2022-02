Le cabinet de conseil Wavestone s’installe au Campus Cyber et siège à son conseil d’administration

février 2022 par Marc Jacob

Projet initié par l’Etat, le Campus Cyber, inauguré le 15 février dernier, est un lieu totem de la cybersécurité qui tend à rassembler les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur. Il permettra en particulier d’accueillir sur un seul et même site (la Tour Eria, à La Défense) des entreprises, des services de l’État (forces de l’ordre, ministères de l’économie, de l’éducation, de l’intérieur…), des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations. Wavestone, particulièrement investi dans le projet du Campus depuis ses origines, figure parmi les sept membres fondateurs, anime deux de ses groupes de travail et fait partie de son Conseil d’administration.

Le Campus Cyber a pour vocation de fédérer la communauté « cybersécurité » et de développer des synergies entre ces différents acteurs pour protéger la société et faire rayonner l’excellence française en la matière. « Nous souhaitons contribuer à bâtir une société numérique de confiance car nous sommes convaincus que les enjeux de sécurité numérique sont l’affaire de toutes et tous », une conviction que les membres du Campus ont partagée dans un manifeste.

Les 4 piliers du Campus Cyber

Aujourd’hui, plus de 160 membres constituent le Campus Cyber. Pour s’assurer d’une représentativité de l’écosystème, le conseil d’administration du Campus est composé notamment de 8 collèges représentatifs de l’écosystème avec chacun un siège : startups, ETI-PME, Start-ups, recherche, formation, association, institutionnels, bénéficiaires et campus territoriaux.

Wavestone, un membre particulièrement actif

Si Wavestone est l’un des premiers à avoir signé son entrée au capital du Campus Cyber, il est surtout aujourd’hui un membre particulièrement actif. Membre du conseil d’administration, Wavestone croit fortement à ce projet. « Pour lutter contre la cybercriminalité, il est essentiel d’unir toutes les forces. C’est cet esprit de collaboration qui nous a séduits dans le projet du Campus Cyber, et c’est pourquoi nous y avons répondu présents très rapidement » explique Pascal Imbert, CEO de Wavestone.

Le cabinet est fortement impliqué dans plusieurs initiatives du Campus (groupe de travail sur le partage de connaissance sur les problématiques de « menaces cybers », « réflexions sur les ressources mutualisées », …). Il codirige également – avec AXA – un groupe de travail sur l’anticipation des menaces cyber. L’objectif étant d’identifier et d’anticiper les grandes évolutions à venir d’ici 2030 et les réponses que le Campus doit y apporter. Les premiers résultats devraient être présentés en mars prochain.

« Pour se lancer dans le difficile exercice de la prospective. Il est intéressant de croiser un maximum de points de vue. C’est là que nous avons vu la force du Campus, car nous avons pu créer un groupe de travail très large et diversifié avec des autorités, des chercheurs, des experts de la menace, des industriels de la cybersécurité, et des responsables cybersécurité de grandes organisations », déclare Gérôme Billois, Associé Cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet.

Une partie des équipes cybersécurité s’installera physiquement au sein du Campus Cyber. Ainsi, dès le 21 février, l’équipe de réponse à incident (CERT-W), les experts innovation et des experts techniques, en lien avec les groupes de travail auxquels Wavestone participera, y prendront place.