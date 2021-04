Le cabinet XMCO poursuit son développement et s’implante à Nantes

avril 2021 par Marc Jacob

Pour répondre aux besoins des entreprises locales de plus en plus nombreuses et de plus en plus digitalisées, le cabinet parisien XMCO, spécialisé en matière de cybersécurité investit le cœur de la ville de Nantes.

Fortes d’une présence sur le marché depuis près de 20 ans, les équipes de XMCO accompagnent d’ores et déjà plusieurs entreprises nantaises. L’ouverture d’un bureau au cœur de la ville permet à XMCO d’être au plus près des problématiques de ses clients. Condition sine qua non pour les aider à anticiper et à détecter les menaces en matière de cybersécurité mais aussi pour répondre aux éventuels incidents de façon rapide et efficace.

Le bureau nantais de XMCO sera piloté par trois collaborateurs expérimentés issus de l’équipe parisienne. Un chiffre qui a vocation à doubler d’ici un an.

Désireux de continuer à s’inscrire comme des acteurs phares de leur écosystème, les consultants du cabinet XMCO s’emploient à sensibiliser le jeune public aux enjeux en matière de cybersécurité. Ils interviennent ainsi régulièrement au sein d’écoles spécialisées comme ETNA, ESIA, INSA Rouen et UTT de Tours. Un engagement auprès des étudiants qu’ils ont l’intention de poursuivre à Nantes. Un moyen aussi pour XMCO d’être au plus près des talents de demain et de poursuivre sa croissance.