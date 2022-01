Le ZooParc de Beauval fiabilise et simplifie son infrastructure IT avec Nutanix

janvier 2022 par Marc Jacob

En s’appuyant sur Nutanix, le ZooParc de Beauval a pu gagner en simplicité et en robustesse dans la gestion de son infrastructure IT. Au-delà de l’avantage qu’apporte l’hyperconvergence en matière de simplification de l’administration avec tous les aspects de l’infrastructure pilotable d’un point unique avec une seule base de connaissance, Nutanix a réduit à quasiment zéro les temps d’interruptions suite aux incidents. La haute disponibilité était une priorité du ZooParc de Beauval qui, par son emplacement en pleine campagne éloigné des réseaux principaux, doit parfois composer avec des infrastructures électriques soumises à rude épreuve.

« Je voulais la solution la plus simple possible à administrer tant du point de vue applicatif que matériel. L’environnement Nutanix correspondait tout à fait à cette définition d’autant qu’il nous fournissait un hyperviseur complètement intégré à la plateforme », explique Sylvain Spodar, DSI du Zoo Parc de Beauval.

« Nutanix est bien plus qu’une solution d’infrastructure, c’est une plateforme globale qui offre de nombreux services, dont un module VDI, qui nous permettrait de mettre en place le travail à distance, ou encore Xi IOT pour gérer les objets connectés dans le parc. Autrement dit, avec Nutanix, nous sommes parés pour le futur ».

L’équipe IT du Zoo de Beauval, composée de 9 personnes et accompagnée de son partenaire S-Cube a déployé deux clusters de trois nœuds, répartis sur deux salles en mode actif/actif pour supporter l’ensemble de ses activités. Cette infrastructure supporte l’ensemble des activités du parc, qui compte des boutiques, 4 hôtels et une vingtaine de restaurants et bars pour environ 1.000 postes fixes et mobiles en haute saison avec quelques 600 postes pour la téléphonie ainsi que 350 postes de travail et d’exploitation.

Dans le top 5 des plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval vient de fêter ses 40 ans. Situé dans le département du Loir-et-Cher (41), au sud de la ville de Blois, il a reçu plus de 17 millions de visiteurs depuis sa création en 1980. À l’époque, il se limitait à un parc ornithologique. Aujourd’hui, il s’étend sur 40 hectares et accueille plus de 10.000 animaux. Au fil des années, le complexe s’est également enrichi de 3 boutiques, 4 hôtels et d’une vingtaine de restaurants et bars. Ouvert tous les jours de l’année, de 9h du matin jusqu’à la tombée de la nuit, il est géré par une équipe IT de seulement 9 personnes qui s’occupe de l’ensemble des services : billetterie, mais aussi solutions d’encaissements, gestion hôtelière sans oublier réseau, téléphonie, wifi pour les visiteurs, le tout éparpillé sur 40 hectares.

À propos du Zoo Parc de Beauval

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, le ZooParc de Beauval est classé n°1 des zoos de France et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor. Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 hectares.