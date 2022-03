Le Wi-Fi 6 est là pour durer !

mars 2022 par Dominikus Hierl, Directeur des ventes EMEA, Quectel

Dans l’avenir hyperconnecté qui les attend, les entreprises ne pourront pas se passer du Wi-Fi 6. La technologie offre en effet des débits supérieurs, elle s’applique à davantage de dispositifs et sa latence est moindre qu’avec le Wi-Fi 5.

La technologie Wi-Fi 6 est d’ores et déjà mature. Selon IDC (International Data Corp.), dans les deux prochaines années, 79% de tous les équipements Wi-Fi sur le marché seront compatibles Wi-Fi 6, contre 50% en 2021. Plus de 3,5 milliards d’appareils Wi-Fi 6 seront vendus cette année.

De même, dans son étude de 2021 de l’adoption des technologies sans fil avancées (Study of Advanced Wireless Adoption), la société de conseil Deloitte confirme que les technologies sans fil Wi-Fi 6 et Wi-Fi 5 sont effectivement celles privilégiées par les décideurs de l’industrie mondiale des réseaux. En 2020, ce même rapport concluait au rôle incontournable des technologies 4G/LTE et Wi-Fi antérieures. La prochaine version célèbrera à coup sûr le Wi-Fi 6 et ses capacités à absorber la demande croissante d’une connectivité fiable pour bénéficier des nouveaux services 5G.

Les avantages du Wi-Fi 6

La technologie Wi-Fi 6 repose sur un système d’accès multiple par répartition en fréquence orthogonale (OFDMA pour "Orthogonal Frequency Division Multiple Access"), qui permet des déploiements à forte densité. Sa largeur de bande est suffisante pour que plusieurs utilisateurs se connectent en même temps au réseau, garantissant à la fois une connexion de grande qualité et une moindre consommation électrique des appareils.

Mieux vaut donc réfléchir à deux fois avant d’investir dans des équipements Wi-Fi 5, qui risquent d’être dépassés rapidement. Les entreprises qui auront opéré pour le Wi-Fi 6 plus rapide et innovant seront favorisées pour leur capacité à proposer des communications unifiées, le cloud computing, la réalité virtuelle et augmentée, la téléprésence, des applications stratégiques pour les entreprises visionnaires.

Les avantages de hauts débits, de faible latence et de forte densité réseau font que le Wi-Fi 6 est idéal pour les applications vidéo et pour celles où de nombreux dispositifs sont connectés en même temps. En voici quelques exemples :

• En entreprise, le Wi-Fi 6 offre une meilleure qualité de connexion aux employés et visiteurs, ainsi qu’aux différents appareils connectés dans les bureaux, les ateliers de fabrication, les entrepôts, etc. Pour les déploiements de fabrication intelligente (Smart Manufacturing) de l’industrie 4.0, le Wi-Fi 6 s’avère souvent plus avantageux que l’alternative cellulaire. Convaincues par les nombreux avantages de la technologie, les entreprises devraient acheter pour 13,4 millions d’appareils connectés en 2026, contre 4,3 millions en 2021, selon ABI Research.

• Deloitte rapporte que des municipalités utilisent déjà une combinaison de Wi-Fi 6 et Wi-Fi 5 pour leurs communications critiques, comme pour la surveillance du trafic en temps réel, et pour adresser des alertes personnalisées à quiconque présent dans une zone délimitée.

• Les technologies Wi-Fi 6 et Wi-Fi 5 sont déjà déployées dans des stades pour offrir aux milliers de spectateurs présents une expérience plus immersive, leur donner accès aux réseaux sociaux, aux dernières statistiques de jeu et à quantité d’autres services. D’ailleurs, le stade Old Trafford du Manchester United va procéder à l’installation, cette année, de points d’accès Wi-Fi 6 avec support analytique pour offrir une connectivité Wi-Fi fiable et rapide aux supporters et pouvoir proposer des services numériques sécurisés, à haute performance et faible latence.

• Le secteur de la santé adopte aussi le Wi-Fi 6 pour la télésurveillance des patients en temps réel, les solutions de télésanté et les soins médicaux à distance réalisés par des robots médicaux.

• Les voitures connectées sont un marché à forte croissance pour le Wi-Fi 6. Selon une étude Ericsson, le marché des voitures connectées dépassera les 166 milliards de dollars d’ici à 2025. Ces véhicules seront équipés en Wi-Fi 6 pour les besoins de streaming de vidéo ultra-haute définition (ultra-HD) sur plusieurs écrans, l’affichage d’écran sur appareils compatibles et la connexion des caméras de recul sans fil. Outre ces appareils embarqués, les fonctionnalités MIMO du Wi-Fi 6 permettent de communiquer à haut débit sur de plus longues distances, pour se connecter à des points d’accès externes pour les besoins de diagnostic du véhicule, de mise à jour de logiciels et d’enregistrement automatique chez les concessionnaires

La technologie Wi-Fi 6 est en passe de devenir incontournable. Pour bénéficier des meilleures performances Wi-Fi 6, les entreprises, les municipalités et autres utilisateurs voudront pouvoir se doter de modules industriels permettant de profiter d’expériences Wi-Fi plus rapides, fiables et sûres et de nouvelles capacités audio Bluetooth. Ces modules devront satisfaire les exigences de capacité, de débit, de latence, de consommation électrique et de portée.