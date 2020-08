Le VPN sans logs d’HMA adoubé par VerSprite

août 2020 par Marc Jacob

HMA a obtenu une note d’impact à faible risque sur la confidentialité de ses utilisateurs. La politique de non-collecte et de non-conservation des données du VPN HMA (aussi appelée politique sans logs ou sans journaux) a été examinée par le cabinet indépendant de conseil en cyber-risque VerSprite. L’évaluation, qui catégorise le niveau de risque sur une échelle allant de « faible » à « critique », comprenait des analyses des données, du trafic et du stockage côté client et côté serveur, ainsi que la séparation des identités des utilisateurs avec leurs informations d’activité en ligne. L’introduction de la politique de non-collecte et de non-conservation des données plus tôt cette année, et maintenant l’audit par cette société tierce, font partie de l’initiative d’HMA d’apporter le meilleur niveau de protection de la vie privée pour les personnes du monde entier.