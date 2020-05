Le VPN HMA devient un VPN sans logs

mai 2020 par Marc Jacob

HMA annonce sa nouvelle politique de non-collecte et de non-conservation des données de ses utilisateurs afin de protéger leur vie privée. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de l’entreprise, dont l’ambition est d’apporter le meilleur niveau de protection de la vie privée ; et à terme, de s’attaquer à des problèmes comme le suivi des utilisateurs par les annonceurs et les campagnes de ciblage publicitaires.

En novembre dernier, HMA a fait le premier pas vers son engagement en faveur de la protection des données et de la vie privée en ligne, en cessant de collecter les adresses IP exactes de ses utilisateurs. Le nouveau traitement automatique de langage naturel - capacité d’un programme informatique à comprendre le langage humain intégré dans les technologiques d’intelligence artificielle, ou NLP pour Natural Language Processing en anglais - renforce davantage l’engagement de HMA envers ses utilisateurs soucieux de leur vie privée et ainsi, leur offre une confidentialité totale sans, toutefois, négliger la vitesse et la facilité d’accès. Le NLP sera inspecté par une entreprise externe, le cabinet de conseil en cybersécurité VerSprite, qui contrôlera la décorrélation des données d’utilisation et de transmission en ligne des données personnelles stockées par HMA uniquement à des fins juridiques et comptables. Cela permet de garantir le respect de la confidentialité de toutes les activités des utilisateurs, y compris vis-à-vis d’HMA.

Cette politique de non-collecte des données s’applique aux produits HMA sur Windows, Mac, Android, AndroidTV, iOS, Linux.

Le VPN de HMA compte plus de 1 000 serveurs répartis sur plus de 290 sites dans 190 pays - la plus grande sélection des sites de serveurs sur le marché des VPN.