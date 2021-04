Le TruONE ATS d’ABB remporte le Prix de l’innovation Frost & Sullivan

avril 2021 par Marc Jacob

Chaque année, Frost & Sullivan remet le Prix mondial d’innovation pour les nouveaux produits les plus novateurs et de technologies de pointe. Ce prix récompense les caractéristiques et les avantages à valeur ajoutée du produit et le retour sur investissement accru qu’il offre aux clients.

Sur la base de son analyse du marché mondial des inverseurs de source, Frost & Sullivan a décerné à ABB le Global New Product Innovation Award pour son inverseur de source automatique TruONE (ATS).

L’inverseur de source automatique TruONE ATS d’ABB est le premier appareil à intégrer des capteurs de tensions, des contrôleurs, et des interfaces opérateur dans une seule unité intégrée. L’intégration permet à l’ATS TruONE d’offrir des capacités prédictives d’analyse et de surveillance de l’état qui améliorent la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des opérations. TruONE facilite également la configuration et la maintenance en remplaçant le câblage et les connexions complexes par une conception unique et autonome.

« Le TruONE ATS élimine tous les câblages superflus, les appareils électroniques distribués, les transformateurs de tension et les contrôleurs externes en intégrant toutes ces fonctions dans l’appareil. Cette simplicité de la conception du produit réduit non seulement le volume du produit, mais améliore également la fiabilité de l’équipement », a déclaré Sama Suwal, analyste de l’industrie chez Frost & Sullivan. « Il établit également de nouvelles normes de sécurité de l’industrie avec son Interface Homme Machine (HMI) entièrement isolée et détachable, car il élimine la nécessité de connecter la tension de ligne potentiellement dangereuse à la porte de l’armoire de l’ATS. »

plus simple et plus fiable. Recevoir la reconnaissance des experts de Frost & Sullivan pour cette innovation est une réalisation fantastique pour les équipes d’ingénieurs et de concepteurs derrière le TruONE ATS.

Le TruONE ATS propose plusieurs améliorations de conception et d’ingénierie par rapport aux appareils ATS conventionnels, y compris un transfert de charge plus efficace grâce à une construction de contact innovante. Sa flexibilité de configuration sans précédent permet une expansion future, tandis que sa forme compacte et légère réduit le nombre d’interconnexions à un seul. L’installation et la mise en service sont plus rapides grâce à l’élimination des accessoires à relais et la conception préassemblée de TruONE.

Cet appareil ATS à la fine pointe de la technologie dispose de multiples protocoles de communication, ainsi que de solutions logicielles de la plate-forme numérique ABB Ability™ qui permet des diagnostics à distance et une surveillance basée sur le cloud des systèmes d’alimentation critiques. De plus, les caractéristiques intégrées d’entretien prédictif et de surveillance de l’état de l’ATS TruONE réduisent le coût d’exploitation et d’entretien de l’équipement. Grâce à sa large gamme de tension de 200 à 480 VAC (+/- tolérance de 20 pour cent), les équipementiers et les distributeurs simplifient le stockage, l’installation et le service tout en garantissant une grande fiabilité de l’équipement.