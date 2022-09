Le Trophée Européen de la Femme Cyber 2022 du CEFCYS sous le haut marrainage d’Agnès Pannier-Runacher et Chiara Corazza : les inscriptions sont ouvertes et le jury de la 3ème édition est dévoilé !

septembre 2022 par Marc Jacob

L’évènement incontournable de la cybersécurité aura lieu le jeudi 20 octobre au Campus Cyber (Puteaux) : une journée de conférences, tables rondes et étude autour de la cybersécurité et des femmes qui se terminera par la soirée de remise des Trophées.

Les inscriptions pour déposer sa candidature ou proposer la candidature d’une femme cyber inspirante sont ouvertes : https://cyberwomenday-cefcys.com/ca...

L’édition 2022 est sous le haut marrainage de Madame la Ministre Agnès Pannier-Runacher et Madame Chiara Corazza.

Le Trophée Européen de la Femme Cyber : le temps fort de la cyber à ne pas manquer !

Depuis 3 ans déjà, le Trophée Européen de la Femme Cyber est devenu l’évènement incontournable qui met en lumière non seulement les enjeux cyber aujourd’hui plus que jamais au cœur de l’actualité, et le parcours exemplaire de femmes inspirantes qui prouvent que la cybersécurité n’est pas un sujet dédié aux hommes !

Son ambition est de viser la parité dans les métiers de la cybersécurité en attirant plus de talents femmes dans ces métiers passionnants et utiles car de plus en plus au cœur de l’économie et de l’actualité. Cette parité ne pourra se faire sans l’engagement et l’aide des femmes et des hommes de la profession.

Ainsi, Le CErcle des Femmes de la CYberSécurité (CEFCYS) organise cette année encore, à l’initiative de sa Fondatrice et Présidente Nacira Salvan, le 3ème Trophée de la Femme Cyber pour récompenser 16 femmes du secteur en France et en Europe pour leur travail et leur utilité sociétale dans un monde de plus en plus attaqué par les pirates cyber.

Le Trophée est ouvert à toutes les femmes en France et en Europe qui travaillent dans le secteur de la cybersécurité.

Dans chacune des 7 catégories, une femme européenne et une femme française sont récompensées :

• Direction ou Entrepreneure

• Professionnelle de la Cyber : Gouvernance (RSSI, CISO, DPO, Audit…), Expertise (Pen-Testeuse, Analyste, Architecte, Crypto…), Enseignante…

• Métiers Supports de la Cyber : Commerciale, Marketing, Ressources Humaines, Achats…

• Etudiante à l’avenir prometteur

• Femme Cyber Espoir

• Femme Cyber Chercheuse

• Femme Cyber Défense et Sécurité

Enfin, 2 prix originaux sont également au programme de l’édition 2022 :

• Un prix Coup de cœur du jury

• Un prix Coup de Cœur du CEFCYS : « le Prix NUNO FILIPE »

La remise des récompenses se fera dans la soirée du jeudi 20 octobre au Campus Cyber (Puteaux), après une journée riche dédiée à des échanges autour du futur de la cybersécurité, des femmes dans les métiers de la cyber et des oubliés du numérique.

Une édition 2022 qui résonne plus que jamais dans l’actualité. S’il y a bien des sujets au cœur des préoccupations des entreprises actuellement c’est la cybersécurité et la place des femmes dans le monde du travail.

Dans l’ère post Covid-19 d’incertitude économique, sociale et climatique, les enjeux cyber sont dans tous les esprits. Le conflit en Ukraine ou encore plus proche de nous l’attaque cyber sur l’hôpital de Corbeil-Essonnes ont démontré l’importance de ce danger et la rapidité avec laquelle il faut accélérer la pédagogie et les actions concrètes à mettre en œuvre pour lutter contre ce dernier.

La pandémie a aussi accéléré cette prise de conscience tant du côté des entreprises qui ont été contraintes pour beaucoup par la force des choses de renforcer la sécurité des installations informatiques (pour leurs clients et leurs propres salariés), que du côté du grand public qui a dû apprendre à travailler autrement avec « le 100% télétravail » généralisé, et qui a commencé à comprendre les ravages que les pirates cyber pouvaient créer dans leur vie personnelle ou sur leur entreprise.

Cependant même si les enjeux cyber sont plus prégnants et visibles dans notre société, et que nos gouvernants en ont pris la pleine conscience, les attaques cyber sont en pleine recrudescence et semblent malheureusement encore avoir de beaux jours devant elles…

Notre monde est également à un tournant sociétal : la diversité et la mixité dans les entreprises – en particulier la place de la Gen Z et des séniors ainsi que celle des femmes – est au cœur de toutes les discussions. L’égalité femmes/hommes même si elle progresse en France n’est pas encore une réalité. Aujourd’hui seules 4 femmes dirigent des entreprises du CAC 40 (février 2022), et il faudrait néanmoins que plus de 200 femmes accèdent à des postes de direction au sein des entreprises du CAC 40 pour seulement atteindre un quota de représentation de 40%. Nous sommes donc encore loin du compte. Sans aller jusqu’à ces postes élevés dans la hiérarchie, selon le rapport DESI 2020 seulement 18% des spécialistes des TIC en Europe sont des femmes, et en 2021 la France n’avait que 10,6% de salariés femmes dans la cybersécurité (source : ANSSI, 2021). Dans le même temps, selon un rapport de Talents du Numérique (mars 2022), le besoin en professionnels qualifiés et spécialisés est tel que plus de 500 000 postes sont à pourvoir en France dans ce secteur pour tous types de diplômes et de niveaux d’expérience y compris les débutants. L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) estime qu’aujourd’hui seulement 25% des besoins en recrutement sont couverts.

Comment faire rencontrer ces deux enjeux dans l’air du temps que sont la cybersécurité et la place des femmes dans notre société ? C’est là que le Trophée Européen de la Femme Cyber intervient !

Une édition 2022 sous le haut marrainage d’Agnès Pannier-Runacher et Chiara Corazza ainsi qu’un jury exceptionnel présidé par Marta De Cidrac. Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la transition énergétique et Chiara Corazza, Membre du Conseil de l’Egalité des genres du G7 (GEAC G7) et Représentante du secteur privé pour la France au sein de la G20 EMPOWER Alliance, sont les 2 marraines de cette nouvelle édition.

« Il y a urgence pour que les femmes, qui ne contribuent qu’à 34% de la création de richesse mondiale, puissent accéder aux métiers du futur, qui en réalité sont déjà les métiers d’aujourd’hui. Dans le cadre de la crise géopolitique actuelle, il faut que plus de talents, femmes et hommes à part égale, soient actifs et valorisés dans la cybersécurité, un secteur essentiel pour assurer la stabilité, la durabilité et la paix. », déclare Chiara Corazza, Membre du Conseil de l’Egalité des genres du G7 (GEAC G7) et Représentante du secteur privé pour la France au sein de la G20 EMPOWER Alliance.

Le prestigieux jury, présidé cette année par Madame la Sénatrice Marta de Cidrac, est composé de :

Ilhame Choukrani, CEO PotentielS

Arnaud Coustillère, Président du Pôle d’excellence cyber

Anne-Françoise Dauphinot-Ply, Directrice de Programme CyberSécurité chez TotalEnergies

Jean-Noël de Galzin, Fondateur & CEO Groupe WALLIX

Maxence Demerle, Directrice du Numérique au MEDEF

Solange Ghernouti, Professeure à l’université de Lausanne et experte internationale en cybersécurité et cyberdéfense.

Pierre Grard, Président chez IEESSE - Institut Européen d’Etudes en Sûreté-Sécurité pour les Entreprises

Olivier Lys, Président commission cyber de l’Union IHEDN, CINOV Numérique et Qorum acteurs engagés du Campus Cyber

Guy Mamou Mani, Co président groupe OPEN

Arnaud Martin, CISO Caisse des dépôts

Jérôme Notin, Directeur général du GIP ACYMA cybermalveillance.gouv.fr

Sébastien Olaizola, Chef de la mission PSSI Ministère de l’intérieur

Bénédicte Pilliet, Présidente du Cyber Cercle et membre du CA CEFCYS

Elena Poincet, Fondatrice et CEO at TEHTRIS

Elisabeth Rolin, Conseillère Juridique à la Gendarmerie Nationale et membre du CA du CEFCYS

Anne Souvira, Chef de la mission "Cyber" de la préfecture de Police de Paris

« En tant que sénatrice comme en tant qu’officier de la réserve citoyenne, le forum du CEFCYS permet de mettre en valeur des femmes de talent, inspirantes pour nous tous. L’occasion aussi de faire découvrir aux jeunes femmes le secteur de la cybersécurité, encore trop méconnu et pourtant si essentiel dans notre avenir proche. », déclare Madame la Sénatrice Marta de Cidrac.

« Nous sommes très heureux d’annoncer la 3ème édition du Trophée Européen de la Femme Cyber qui est devenu un évènement incontournable du marché de la cybersécurité. Notre évènement est bien plus qu’une remise de récompenses, il souhaite avant tout mettre en lumière de beaux parcours de femmes dans la cyber qui donneront envie à d’autres de découvrir ses métiers et se passionner pour ses enjeux. Notre noble cause sert aussi une pédagogie du quotidien car les enjeux cyber n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui. Je remercie le travail de toute l’équipe d’organisation, composée de membres bénévoles du CEFCYS, nos partenaires entreprises et institutions, le jury et les marraines qui soutiennent notre initiative. Et je fais le vœu que l’an prochain nous puissions célébrer le Trophée Européen de la Femme Tech. », déclare Nacira Salvan, Fondatrice et Présidente du CEFCYS.

Comment candidater et quelles sont les prochaines étapes des Trophées ? Pour candidater, rien de plus simple ! Vous êtes une femme dans l’une des 7 catégories ou vous connaissez une femme qui mérite d’être mise en lumière pour son parcours dans la cybersécurité, c’est ici : https://cyberwomenday-cefcys.com/ca...

Vous avez jusqu’au 29 septembre alors n’hésitez plus !

Dès le 30 septembre le jury se réunira pour définir les finalistes qui seront dévoilées mi-octobre.

Le 20 octobre au soir la cérémonie désignera les 16 femmes cyber 2022.

Plus d’informations : https://cyberwomenday-cefcys.com/

