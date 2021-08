Le Stockage Objet, nouvelle star du stockage en entreprise !

août 2021 par Pierre Aguerreberry, VP Sales Southern Europe chez DataCore Software

L’essor du stockage objet est en lien direct avec l’explosion croissante des données. Les formes traditionnelles de stockage telles que le stockage par blocs et le stockage de fichiers ont lutté sous l’assaut des données non structurées et des afflux de médias sociaux. Ils sont devenus lourds, obsolètes et difficiles à gérer. Le stockage objet a donc été développé pour résoudre le problème du stockage de très gros volumes de données de manière évolutive. Il devient aujourd’hui incontournable pour la plupart des grandes entreprises.

En quoi se différencie le stockage objet des autres types de stockage ?

Les solutions de stockage d’objets se distinguent par leur approche de la gestion de l’infrastructure et de la gestion des données.

Le stockage objet est idéal pour les ensembles de données très volumineux. En effet, le logiciel de stockage objet peut être installé sur des serveurs peu coûteux et les données peuvent circuler librement à travers le système. Il peut ajouter des ressources, tout en optimisant et en équilibrant en permanence l’ensemble de la solution de stockage. Cela est en revanche difficile à réaliser avec un stockage fichier car les fichiers sont verrouillés par le chemin d’accès nom du répertoire/fichier spécifique.

C’est cette approche qui explique que le stockage objet se trouve à la base de tous les services de stockage Cloud et au cœur de tous les services qui fournissent des données non structurées (services audio, services de vidéo à la demande, services de photo, etc.).

Des décennies d’innovation pour aider les entreprises à s’adapter

Alors que le stockage de blocs et de fichiers reste très utilisé, le stockage objet connaît désormais une croissance rapide dans l’entreprise. En effet ces dernières ont besoin de sa puissance et de sa polyvalence. Une architecture de stockage d’objets fournit un moyen de stocker des données sous forme d’unités autonomes appelées objets. Ainsi, elle est devenue la plateforme préférée des grands fournisseurs de cloud public. Du point de vue des décisions métier, le stockage objet aide un grand nombre d’utilisateurs finaux et d’applications à consulter et à consommer des données non structurées de manière simple, quel que soit l’emplacement des données.

Développer une base software-defined selon les axes du stockage bloc, fichier et objet

Pour rappel, Le terme Software-Defined Storage (ou SDS, qui désigne le stockage défini par logiciel) vient d’un concept dénommé virtualisation du stockage. L’objet de la virtualisation du stockage est d’ajouter une couche d’abstraction entre les applications et les solutions de stockage classiques sur lesquelles les données sont inscrites. Cette couche logicielle permet aux administrateurs informatiques de réunir et d’installer les dispositifs de stockage de façon plus souple. Dans le même temps, la virtualisation du stockage permet aussi aux services informatiques d’offrir de meilleurs niveaux de disponibilité sans devoir interrompre les applications pendant la mise à jour des systèmes de stockage.

Chaque architecture de stockage a son intérêt :

• le bloc est optimisé pour des I/O rapides afin d’exécuter efficacement des systèmes de transactions élevées,

• le fichier est optimisé pour l’accès au réseau et le partage de fichiers afin de faciliter la collaboration,

• et l’objet est optimisé pour l’accès distribué et la livraison de contenu en vue d’une utilisation et d’une rétention à long terme. Au cours du cycle de vie des données, chacune de ces architectures devient nécessaire. La suite de produits combinée offre immédiatement aux clients une transition simplifiée entre chaque architecture et jette les bases de nouvelles innovations pour résoudre des problèmes de stockage, d’accès et de gestion des données en évolution rapide.

Comme le disait le philosophe Héraclite : « Rien n’est permanent, sauf le changement ». Une entreprise doit désormais sélectionner des produits qui répondent aux exigences d’aujourd’hui, mais aussi ceux qui répondront aux besoins de demain.