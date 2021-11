Le Salon ACCESSECURITY donne rendez-vous en PRÉSENTIEL le 2 décembre pour le Forum 100% Cybersécurité

novembre 2021 par Marc Jacob

Cette journée de conférences permettra aux principaux acteurs du marché, DSI, RSI, responsables à la recherche de solutions et leurs apporteurs, d’échanger sur la « SÉCURITÉ NUMÉRIQUE », thématique omniprésente de nos jours, dans un cadre convivial et professionnel.

Au centre des débats, la digitalisation de notre société, progrès indéniable qui touche chacun d’entre-nous dans sa vie quotidienne, qu’elle soit privée, professionnelle ou citoyenne. Pourtant, la cybercriminalité y fait des ravages.

Comment réagir lorsque l’on est attaqué, à qui demander de l’aide, comment se protèger de telles attaques, comment utiliser les nouveaux outils de communication, comment sécuriser les outils industriels, comment s’informer et se former, comment les sciences sociales peuvent-elles nous aider... ?

Voilà autant de questions et de réponses qui seront apportées au cours de cet événement d’importance, qui réunira plusieurs élu(e)s, responsables, expert(e)s et chercheurs(ses) autour de ces thématiques.

FORUM 100% CYBERSÉCURITÉ JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 DE 14H À 19H

MODÉRATEUR DES TABLES RONDES : Christophe CLARINARD

● 13h30 ● Accueil des participants

● 13h50 ● Ouverture – Introduction – Annonce du programme

● 14h15 ● Table ronde 1 : Gestion de crise cyber - Comment réagir à une attaque

● 15h15 ● Pitch Apporteurs de solutions Gestion de crise cyber - Remédiation & Outils de gestion de crise & remédiation

● 15h30 ● Table ronde 2 : Éviter la crise et se protéger - Mais comment ?

● 16h30 ● Pitch Apporteurs de solutions Prévention de crise cyber - Analyse et correctif, Outils de prévention

● 16h45 ● Pause

● 17h00 ● Table ronde 3 : La sécurité numérique - Comment appréhender le facteur humain ?

● 18h00 ● Pitch Apporteurs de solutions Formation cyber - Sensibilisation, Information, Outils de Formation

● 18h15 ● Grand Témoin : La chasse aux hackeurs - Coopération européeenne et mondiale face aux attaques

● 18h45 ● Clôture

● 19h00 ● Cocktail

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION SUR : https://www.eventbrite.com/e/billet...

PLUS D’INFOS SUR www.accessecurity.fr

PARMI LES INTERVENANTS QUI ONT CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE

Table 1 : Kevin Heydon, Délégué à la sécurité numérique, ANSSI ● Christophe Berthelin, Antenne C3N de Marseille – Gendarmerie Nationale ● Sébastien Bourlin, Maire de Pourrières (83) ● Christophe Hugon, élu délégué au Numérique, Ville de Marseille

Table 2 : Jean Larroumets, Vice-Président CLUSIR PACA ● François Drouillot, Directeur de la Sécurité Opérationnelle ADSN ● Frédéric Vilanova, Vice-Président CIP Méditerranée ● Olivier De Amicis, DSI SATT SUD-EST ● Laurent Gude, Dirigeant, Pôle SCS

Table 3 : Thomas Kerjean, Vice-Président HEXATRUST ● Olivier Pommeret, Chercheur Associé à l’Université Côte d’Azur ● Laurence Devillers, Chercheuse en IA et Nudges au CNRS ● Julien Valiente, Enseignant Cybersécurité à Polytech Marseille.

GRAND TÉMOIN

Michel Van Den Berghe, Président du CAMPUS CYBER, projet initié par le Président de République. À l’horizon 2022, il sera le lieu totem de la cybersécurité et réunira les acteurs de la sécurité numérique pour protéger la société et faire rayonner l’excellence française du domaine.

Pour rappel le salon AccesSecurity dédié à la « SÉCURITÉ ET CYBERSÉCURITÉ » se tiendra pour sa part dans son format traditionnel les MERCREDI 9 ET JEUDI 10 MARS 2022 à Marseille Chanot.

Au programme : exposition, colloque, et rendez-vous d’affaires.

Depuis sa création en 2015, cet évènement 100% business bénéficie du soutien d’une trentaine de partenaires de renom dont les pôles de compétitivité Safe, SCS et Mer.

[ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. GESTES BARRIÈRES RECOMMANDÉS ]