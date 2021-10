Le SSD Micron® 7400 avec NVMeTM offre des performances PCIe Gen4 pour les data centers

octobre 2021 par Marc Jacob

Micron Technology Inc., annonce la disponibilité du SSD Micron® 7400 avec NVMe™, offrant une flexibilité de format de pointe, des performances PCIe Gen4 et une technologie de pointe sécurité pour répondre aux besoins de stockage des charges de travail exigeantes des data centers. Avec ce portefeuille, Micron propose la plus large sélection de SSD pour data center grand public disponibles.1 Doté de sept formats, le SSD Micron 7400 permet la transition vers les architectures de serveur de nouvelle génération.

Les data centers continuent d’évoluer grâce à la croissance rapide des données et à la prolifération des applications exigeant des performances élevées. La nécessité de traiter, d’analyser et de sécuriser les données qui fournissent des informations précieuses alimente la modernisation du data center, nécessitant de nouvelles innovations en matière de stockage.

Large portefeuille de SSD pour le data center

Les performances accrues et l’adoption généralisée des disques SSD dans les datas centers nécessitent de nouveaux formats optimisés pour répondre aux besoins de charge de travail centrés sur les données. Ces formats offrent un stockage de centre de données rapide, fiable et abordable dans une gamme de cas d’utilisation. Le SSD Micron 7400 comprend le seul PCIe Gen4 M.2 22x80 mm avec protection contre les coupures d’alimentation, ainsi que des SSD de data center U.3 de 6,35 cm pour une épaisseur de 15 mm et 7 mm.2 Il dispose également de trois tailles différentes du nouveau E1.S Enterprise and Data Center SSD Form Factor (EDSFF), permettant une plus grande densité, des performances flash optimisées et des options d’alimentation et de refroidissement améliorées.3 Cette gamme d’options signifie que les clients peuvent passer de serveurs traditionnels à des conceptions de serveurs EDSFF denses avec un seul SSD. Offrant une large gamme de capacité allant de 400 Go à 7,68 To, le portefeuille prend en charge les applications de faible à haute capacité.4 Il dispose également d’options d’endurance pour une et trois écritures sur disque par jour pour prendre en charge les applications intensives en lecture et en écriture.5 Le SSD tire parti de l’intégralité des capacités d’intégration verticales de Micron pour apporter une innovation de pointe, du pilote au firmware et à la technologie de pointe NAND et DRAM, à la fabrication frontale et arrière de classe mondiale.

Des performances PCIe Gen4 qui évoluent

Le SSD Micron 7400 fait plus que doubler les IOPS par watt et le débit par rapport à la génération précédente.6 La rétrocompatibilité avec les systèmes PCIe Gen3 facilite la transition des clients des plates-formes Gen3 vers Gen4. Le disque prend en charge 128 namespaces pour augmenter l’évolutivité des environnements virtualisés comme l’infrastructure hyperconvergée et le stockage « software-defined ».7 Il prend également en charge les déploiements Open Compute Project (OCP) pour les environnements qualifiés.8 OCP a développé et publié des spécifications qui ont construit un écosystème prospère, créant une approche standardisée qui permet de réduire la complexité de l’intégration et d’accélérer la mise sur le marché.

Sécurité avec des performances basées sur le matériel

S’appuyant sur des années d’expertise en sécurité en interne, le SSD Micron 7400 offre des fonctionnalités éprouvées basées sur des normes telles que TCG-Opal 2.01 et IEEE-1667, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour la protection des données en mouvement et au repos. Ces améliorations aident à répondre aux besoins émergents alors que les organisations recherchent de plus en plus de meilleures solutions pour sécuriser les données dans les environnements sur site et dans le cloud. Micron a développé l’environnement d’exécution sécurisé (Secure Execution Environment, SEE) pour isoler et traiter les transactions de sécurité afin d’étendre la protection contre un ensemble de modèles de menaces en constante évolution. Le SEE améliore considérablement la sécurité des données au repos grâce à l’utilisation d’une mémoire dédiée, d’un code sécurisé et d’un microprocesseur de sécurité.