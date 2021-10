Le SOC REVEELIUM obtient le label U.A.F

octobre 2021 par Marc Jacob

« Le SOC Reveelium est le premier SOC à recevoir le label UAF. Trois ministères français sont aujourd’hui sécurisés par le SOC Reveelium, afin de lutter contre les menaces avancées en cybersécurité, leaks ou ransomwares. » – explique Jean-Nicolas PIOTROWSKI, président fondateur d’ITrust.

Créé en 2018 dans le cadre du “Plan PME”, le label UAF atteste de la mise en service dans nos forces d’un matériel commercialisé par une PME ou une ETI. Il concerne principalement les matériels acquis par les armées au terme d’un marché de défense et de sécurité et dont l’utilisation par les armées françaises constitue une référence.

La plateforme SOC d’ITrust (SIEM, UEBA, XDR, Scanner, EDR), dont REVEELIUM est une brique technologique essentielle, est dotée d’une technologie d’analyse comportementale reposant sur des techniques d’intelligence artificielle. Elle permet de détecter les APT (menaces avancées), virus et attaques sophistiquées. Équipée d’une technologie mêlant IA et Threat Intelligence, elle permet de capitaliser sur les évènements qui ont pu menacer le système d’information, afin de renforcer en continu votre niveau de sécurité, de réduire drastiquement le taux de faux-positifs, et de fluidifier la gestion des alertes au quotidien.

ITrust est une société française, fondée en 2007 par des passionnés de cybersécurité. Elle accompagne aujourd’hui les entreprises en proposant son expertise et une suite logicielle développée pour renforcer leur cybersécurité. Reveelium est une technologie souveraine, leader dans l’application de l’intelligence artificielle à la cybersécurité. Cet outil SIEM/SOC UEBA/XDR permet de détecter les menaces au plus tôt, afin de prévenir les dommages causés aux organisations. En recherche constante d’innovation, ITrust a été remarquée pour ses technologies de rupture. L’entreprise a notamment conçu, en 2018, le premier laboratoire d’IA et de cybersécurité français et cofondé l’AN 21, école dédiée à la formation en cybersécurité. Comptant plus de 200 clients en France et à l’international, dont 6 au CAC 40, ITrust assure la protection d’organismes du secteur public (ministères, OIV, OSE), de l’industrie (transports, aéronautique), du secteur bancaire ou encore de la santé (hôpitaux, laboratoires, centre majeur de recherche médicale française. L’entreprise se donne pour objectif de devenir un leader européen de la cybersécurité́ et de l’intelligence artificielle.