Le SOC - Centre Opérationnel de la Sécurité - de SERMA Safety and Security est lancé

septembre 2022 par Marc Jacob

Avec pour objectif premier la sécurité de ses clients dans un contexte de croissance importante des attaques cyber, le SOC de SERMA Safety and Security propose son service de supervision de la sécurité en continu à ses clients nationaux et internationaux.

Les 40 analystes SOC de SERMA Safety and Security situés dans le Sud-Ouest et en Ile-de-France détectent en temps réel les vulnérabilités et les tentatives d’attaques sur les systèmes d’information des entreprises de toutes tailles.

Créé il y a plus de 15 ans, le SOC de SERMA Safety and Security réalise pour ses clients multisectoriels :

La détection et l’investigation des menaces,

La réponse et la remédiation des incidents de sécurité,

La gestion des vulnérabilités,

La veille technologique et la communication des nouvelles menaces.

Les experts SOC sont spécialisés sur de nombreuses technologies SIEM et EDR telles que Microsoft Azure Sentinel, Microsoft Defender, Splunk, SentinelOne, Tehtris ou encore SIEMonster.

Celles-ci peuvent être installées directement chez nos clients, en SaaS, ou externalisées au sein de nos infrastructures SERMA. Le centre opérationnel de la sécurité de SERMA Safety and Security est un SOC OnPremise et Cloud, dédié ou mutualisé selon le besoin de nos clients et propose un service de réponse aux incidents.