Le SIPPEREC retient le groupement mené par ERYMA pour son marché de solutions intelligentes de sécurité et sûreté

mars 2022 par Patrick LEBRETON

À l’issue d’un appel d’offres, Eryma, expert en solutions et systèmes de sûreté, Sogetrel, leader français de l’aménagement numérique des territoires, associés à Citégestion, opérateur de la plateforme MUSE dédiée à la gestion et au pilotage de l’espace urbain, annoncent la signature d’un contrat cadre avec le SIPPEREC pour la fourniture de solutions et services numériques de sécurité et de sûreté urbaines.

Grâce à cet accord, plus de 130 adhérents à la centrale d’achat SIPP’n’CO du SIPPEREC, basés en Île-de-France (villes, agglomérations, EPCI et départements) pourront bénéficier d’une offre complète et cohérente de services et solutions numériques dédiés à la sécurité et à la sûreté de leurs espaces publics.

Dans un contexte d’évolution rapide des technologies numériques au service de la ville intelligente et de multiplication des solutions de sécurité et de sûreté proposées aux collectivités, le SIPPEREC a décidé de lancer un appel d’offres afin de proposer à ses adhérents une gamme complète et cohérente de solutions fiables, intégrées et interopérables de sécurité et de sûreté. C’est le groupement mené par Eryma, filiale de Sogetrel dédiée aux solutions et systèmes de sûreté avec Sogetrel et la société Citégestion, opérateur de la plateforme MUSE pour la gestion et le pilotage de l’espace urbain, qui a remporté ce marché pour une durée de 4 ans.

L’offre de ce groupement, composé de sociétés reconnues pour leur expertise et leaders dans leurs domaines d’activités respectifs, permettra de répondre à une très large palette de besoins des collectivités adhérentes du SIPPEREC en termes de solutions et de services de sécurité et de sûreté bâtimentaire et dans l’espace public

Détail des solutions et services numériques qui seront proposés aux collectivités par le groupement :

A l’intérieur des bâtiments :

Systèmes de contrôle d’accès ;

Systèmes de gestion d’alarmes : détection d’intrusions, alertes par divers dispositifs (sonores, télé-transmetteurs, etc.), surveillance d’une ou plusieurs zones d’un espace privé ;

Dispositifs utilisés dans le cadre de la prévention des risques attentat-intrusion d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) ;

Dispositifs de sécurité incendie pour les bâtiments communaux ou les établissements recevant du public ;

Solutions de type IoT, indoor avec capteurs pour l’acquisition de données sur la consommation d’énergie, la pollution, la température, l’hygrométrie, etc. reliés à une plateforme logicielle pour leur traitement ;

Solutions d’Hypervision permettant de mutualiser et de fédérer tout ou partie des dispositifs déployés ;

Dans l’espace public :

Systèmes de vidéoprotection allant de la caméra au stockage des images en passant par le réseau (fibre, hertzien…), les logiciels d’exploitation, l’équipement du centre de supervision urbain (CSU), les caméras piétons, etc.

Solutions de gestion/contrôle du stationnement : logiciels d’analyse d’images, caméras à lecture de plaques (LAPI) et vidéo-verbalisation ;

Solutions de type IoT ou smart city, dans l’espace public : capteurs permettant l’acquisition de données liées au stationnement, au bruit, à la pollution, à la température, à l’hygrométrie, etc. reliés à une plateforme logicielle pour leur traitement ;

Dispositifs utilisés dans le cadre de communications radio professionnelles privées (Tetra/DMR/4G).