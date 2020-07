Le SD-WAN, un partenaire clé de la télémédecine

juillet 2020 par Scott Raynovich, analyste partenaire de Silver Peak

La révolution du réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) ne connait pas de limites. Désormais, la technologie a trouvé sa place dans les sacoches médicales de praticiens exerçant la télémédecine, équipées d’appareils permettant notamment des communications en temps réel entre des médecins et les premiers secours arrivés sur le terrain. Des sacs à dos de télémédecine ont déjà été développés dans d’autres pays, à l’instar des Etats-Unis avec par exemple le DOT pour « Doctors on Tap », développé par le leader américain dans le domaine swyMed, qui propose même une fonctionnalité de visioconférence via le SD-WAN.

Selon Scott Raynovich, analyste partenaire de Silver Peak, le SD-WAN améliore la performance des réseaux sans fil existants et facilite la connexion entre les outils de télémédecine et les antennes relais, y compris dans des zones isolées :

« Le DOT est un ensemble impressionnant de technologies. Ce système, léger et portatif, comprend des antennes, des connexions sans fil avec double modem, une batterie pour toute la journée, un micro avec haut-parleur intégré, deux objectifs digitaux, de même qu’une tablette renforcée dotée d’un écran lisible en plein soleil et d’une caméra full HD. Le DOT intègre par ailleurs une appliance SD-WAN qui fournit une connexion à distance à l’appareil, et agit comme un réseau à la demande en sécurisant et en se connectant directement à plus d’un réseau sans fil à la fois.

L’objet final est un réseau de communication mobile ultra-performant. Il peut ainsi être transporté par des professionnels de santé sur le terrain, afin de fournir des capacités de transmission d’information avancées, qui vont au-delà de ce qu’offre un service sans fil standard : la correction d’erreur directe (FEC) et le contrôle de chemin dynamique maintiennent la qualité de la communication, en agrégant plusieurs SIM. Avec un basculement en moins d’une seconde, les échanges sont soutenus en continu, même si l’un des signaux est congestionné ou connait une panne. Par conséquent, il est possible d’avoir une très bonne connexion vers une antenne-relais pourtant lointaine.

Concrètement, ce sac à dos de télémédecine aide les secouristes à améliorer les soins apportés aux patients sur le terrain, lorsqu’ils ont besoin de communiquer urgemment avec des médecins. Par exemple, un patient pourrait parler à un professionnel de santé pour obtenir une recommandation quant à l’hôpital auquel se rendre afin de bénéficier des meilleurs soins. En outre, le DOT est utilisé dans des régions où les infrastructures de communication sont peu fiables et de qualité très variable. Il est ainsi utilisé dans des zones rurales en Inde pour connecter des mères de famille avec des médecins, grâce à des réseaux sans fil, car les antennes relais sont très distantes les unes des autres. Il pourrait répondre aux besoins des zones de déserts médicaux en France également. L’alliance des logiciels brevetés du DOT et d’une plateforme SD-WAN innovante permettent alors d’augmenter la qualité de mauvaises connexions sans fil. En effet, avec sa capacité d’utiliser plusieurs opérateurs en même temps, le SD-WAN peut faire des ajustements en temps réel dans la transmission de données ; et par conséquent fournir la meilleure qualité d’expérience utilisateur possible en agrégeant différentes cartes SIM. Autre exemple, des tests récents à Long Island, aux Etats-Unis, montrent que lorsque le DOT est connecté à une antenne relais à 50 % de ses capacités et à une autre à 70 %, les deux connexions peuvent être combinées pour créer un signal agrégé à 90 % de performance.

Plusieurs fonctionnalités clés sont cependant indispensables au SD-WAN pour que le DOT en bénéficie pleinement : intégration d’une sécurité entre l’appareil et un datacenter privé ; application des règles personnalisées aux régions ; gestion automatique des changements d’adresses IP dues aux NAT (network address translation) des fournisseurs ; et basculement quasi-instantané d’un réseau sans fil à un autre sans délai ou perte de connexion.

Grâce aux avancées technologiques actuelles, de nombreux secteurs réalisent des progrès rapides en termes de productivité et de performance. La santé ne fait pas exception, comme le montre les récents déploiements dans le domaine de la télémédecine, à l’instar du DOT qui devrait se démocratiser dans les prochaines années à travers le monde. En effet, en y intégrant un SD-WAN performant, les premiers secours peuvent apporter plus rapidement une réponse adaptée aux patients ; ou ces derniers peuvent facilement demander des conseils à un spécialiste, et ce même dans des zones rurales reculées. »