Le SD-WAN au service d’une meilleure connectivité multicloud

août 2020 par Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe chez Silver Peak

Selon O’Reilly Media, plus de la moitié des entreprises adopte des stratégies multicloud pour tirer profit de plusieurs plateformes à la fois. Elles peuvent ainsi soutenir la diversité actuelle des applications SaaS et des workloads, qui possèdent chacun des exigences de performances et de niveau de service uniques. En effet, connecter les utilisateurs des bureaux distants aux applications requiert habituellement la redirection obligatoire de l’ensemble du trafic vers le datacenter de l’entreprise avant de l’envoyer vers les réseaux périphériques, et ce, via des routeurs traditionnels.

Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe chez Silver Peak, estime que cette architecture conventionnelle est inefficace et n’a jamais été pensée pour répondre aux besoins actuels des organisations digitalisées. C’est pourquoi, bon nombre d’entreprises se tournent vers le multicloud.

« Les promesses du multicloud sont nombreuses, et cette approche assure notamment une meilleure disponibilité et fiabilité applicative, et ce, même si un des fournisseurs cloud subit une panne. Le cas échéant, un autre prendra en effet le relais. Un environnement multicloud aide les organisations à maintenir la conformité aux divers règlements en vigueur dans les différentes régions du monde. Il profite aussi des avantages propres à chaque cloud tout en limitant les dépenses effectuées par l’entreprise dans ses infrastructures, et augmente l’agilité en vue d’intégrer et de connecter facilement les collaborateurs aux nouvelles applications cloud, avec une qualité d’expérience suffisante et constante, qu’ils soient en télétravail ou sur site.

Dans ce contexte, déployer une plateforme SD-WAN permet d’atteindre les objectifs préétablis, fixés avant le déploiement de la stratégies multicloud. Ainsi, afin de sélectionner la plateforme adéquate pour un modèle multicloud donné, l’entreprise doit d’une part pouvoir automatiser la connectivité multicloud de ses bureaux distants, ce qui facilitera ensuite la hiérarchisation des applications pour chaque fournisseur cloud ; elle pourra in fine sélectionner le type de cloud adapté à chaque service SaaS. D’autre part, pour une performance homogène des applications métiers, la plateforme choisie doit appliquer une qualité de service (QoS) granulaire et des règles de sécurité adaptées aux utilisateurs, ou types de profils, par application. Enfin, l’accessibilité des applications hébergées par l’organisation dans l’ensemble des principaux cloud publics est un critère déterminant dans le choix d’une plateforme SD-WAN pour que l’entreprise ne se ferme pas de porte à l’avenir.

En outre, une plateforme SD-WAN innovante répond aux défis associés au réacheminement du trafic destiné au cloud depuis les bureaux distants vers les datacenters : cela réduit les coûts de bande passante depuis le datacenter vers le cloud, diminue aussi la latence et rend possible une connexion directe des bureaux distants au cloud. En outre, une orchestration centralisée des règles et services IaaS et SaaS, simplifiera la gestion de la connectivité au cloud, le changement et le maintien des règles pour les applications dans le multicloud tout en garantissant leur respect par l’entreprise. En effet, une appliance déployée dans chaque succursale garantit une connectivité sans faille aux fournisseurs de cloud public, en étendant le SD-WAN et en déployant une machine virtuelle dans chacune des solutions disponibles. Cela soutient la performance applicative et aide à obtenir la meilleure qualité d’expérience utilisateur.

Finalement, grâce à cette stratégie entre les bureaux distants et le cloud, les entreprises peuvent mesurer les bénéfices obtenus par la mise en place d’un SD-WAN dans un environnement multicloud. Les organisations peuvent alors facilement y basculer leurs workloads d’un fournisseur à un autre, notamment en définissant des objectifs commerciaux. Par conséquent, lorsqu’une entreprise envisage d’adopter le multicloud, le SD-WAN maximise les ressources de services cloud, fournit la meilleure qualité d’expérience utilisateur applicative possible et assure une migration sans embuche. »