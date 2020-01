Le Partenariat ESET et Bertin IT permet de détecter les fichiers malveillants risquant d’infecter un réseau critique

janvier 2020 par Marc Jacob

Aujourd’hui maîtriser et protéger ses réseaux sensibles devient un enjeu stratégique pour les entreprises. Les bonnes pratiques en matière de Cyber Sécurité préconisent :

• L’isolation des SI critiques dans un réseau séparé non connecté à Internet.

• Le contrôle strict des échanges.

• L’analyse anti-malware poussée pour les données transitant par le Système d’Échanges

C’est pourquoi Bertin IT et ESET se sont associés pour fournir une solution intégrée de Cyber Sécurité qui réponde de manière efficace aux exigences règlementaires des OIV et OSE ainsi qu’aux bonnes pratiques promues par l’ANSSI.

Bertin IT, éditeurs de logiciels dans la Cyber Intelligence et la CyberSécurité, a conçu CrossinG®, une passerelle sécurisée pour permettre d’échanger des informations entre un réseau ouvert et un réseau sensible. Régis Fattori, Directeur CyberSécurité chez Bertin IT se réjouit du partenariat avec ESET :« La Solution Crossing embarque l’antimalware ESET qui renforce son niveau de sécurité pour protéger les environnements critiques de ses clients. Nous avons choisi ESET pour l’efficacité de son moteur de scan et la qualité de son laboratoire de recherche sur les menaces. »

Les Bénéfices de ce partenariat

• Résilience de l’infrastructure et intégrité des ressources.

• Détection et blocage des tentatives d’intrusion par fichier dans un réseau critique.

• Prévention de la fuite de données

• Gestion des mises à jour facilitée.

• Administration de la zone d’échange et de l’antimalware simplifiées.

• Mise en conformité rapide aux réglementations/recommandations de l’ANSSI.

Unique éditeur Européen dans le top 4 mondial (1), ESET propose au-delà du simple antivirus, une gamme complète de solutions s’appuyant sur une technologie multicouche ainsi que son propre moteur de Machine Learning. ESET a été désigné unique Challenger dans les Gartner Magic Quadrant 2018 et 2019 (2) pour les plateformes de protection Endpoint. Pour Benoit Grunemwald, Head of products chez ESET France, commente : “ Avec l’objectif d’apporter aux OIV et OSE une protection anti-malware efficace, l’intégration de notre moteur SDK dans Crossing permet d’analyser les échanges sans impact sur les performances réseaux.”

La solution CrossinG® embarque l’antimalware ESET NOD32 pour fournir un niveau maximal de détection des menaces. Tous les fichiers échangés (entrants ou sortants) sont soumis systématiquement à une analyse poussée et les fichiers infectés sont détruits.