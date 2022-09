Le Pare-feu PA-5220 avec fonctionnalité App-ID de Palo Alto Networks reçoit le Visa de sécurité ANSSI pour la Certification de Sécurité de Premier Niveau

septembre 2022 par Marc Jacob

La certification est l’attestation de la robustesse de produits qui ont été éprouvés en particulier lors d’une analyse de conformité et de tests de pénétration par un évaluateur tiers, dans le cas présent AMOSSYS SAS,sous l’autorité de l’ANSSI, selon des méthodologies permettant de répondre au mieux aux besoins de sécurité des utilisateurs et de tenir compte des évolutions technologiques.

Le PA-5220 est un pare-feu nouvelle génération (NGFW) à identification applicative proposé aux entreprisessous forme de matériel. Dix fois nommé dans la catégorie « Leaders » du Gartner Magic Quadrant® des pare-feu réseau, le premier NGFW du marché à être alimenté par du machine learning se distingue des pare-feu traditionnels par la complétude et le niveau de sécurité qu’il offre. Le PA-5220 sécurise l’usage des applications de l’entreprise en identifiant les applications, les utilisateurs et le contenu de son réseau. Il s’appuie sur trois technologies clé :

• La technologie App-ID qui offre le moyen d’identifier des applications qui génèrent du trafic sur le réseau, quel que soit le port, le protocole, le chiffrement et la technique évasive ;

• La technologie User-ID qui permet l’identification des utilisateurs de ces applications ;

• La technologie Content-ID qui permet d’analyser le contenu de l’application pour y déceler les menaces, fichiers, schémas de données et activités Web.