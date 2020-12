Le PDG de NTT Ltd. Jason Goodall annonce son intention de quitter ses fonctions dès la mi-2021

décembre 2020 par Marc Jacob

NTT Ltd. a annoncé que son PDG Jason Goodall quittera ses fonctions à la fin du mois de juin 2021. Après 23 ans passés dans plusieurs postes de direction au sein de la famille NTT, dont celui de PDG de Dimension Data mais également PDG de NTT Ltd. suite au changement de nom de l’entreprise, Jason a décidé de se retirer au milieu de l’année prochaine pour passer plus de temps avec sa famille et poursuivre une carrière plus diversifiée dans l’industrie de la technologie en tant qu’investisseur, conseiller et membre du conseil d’administration.