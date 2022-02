Le PAM : la réponse aux problèmes cyber ?

février 2022 par Jean-Noël de Galzain, Président et fondateur de WALLIX

Jean-Noël de Galzain, Président et fondateur de WALLIX commente « Même si les institutions gouvernementales sont conscientes des menaces qui pèsent sur elles aujourd’hui, certaines n’y échappent malheureusement pas. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées, à l’image de LockBit 2.0 qui utilise la double extorsion pour ne laisser aucune marge de manœuvre aux institutions en cas d’attaque. C’est évidement injuste quand il s’agit de nos données, celles des Français ! Dès lors qu’il y a des données sensibles, la cybersécurité est un enjeu pour tout le monde. Il faut en avoir bien conscience. Pour éviter cela, politiques et spécialistes IT devraient travailler main dans la main pour aider à la sécurisation forte des données, et encore plus celles des citoyens. La cyber n’est pas qu’une technologie, c’est une question de sécurité et de protection de la vie de privée. Notre recommandation, particulièrement quand il y a des accès à des données de cette nature, est de mettre en place « des solutions de sécurisation des accès » pour empêcher les personnes qui n’ont pas les droits de lecture et de téléchargement d’en avoir accès. Il faut évidemment « tracer l’ensemble de l’accès aux données » car c’est le seul moyen pour éviter en temps réel du piratage et pour recueillir des preuves pour se retourner en justice vers les attaquants. Aujourd’hui, c’est un fléau. C’est une responsabilité de tous, une responsabilité de toutes les organisations vitales à la nation et donc des candidats à la fonction de présidence. Candidates, candidats, pour éviter un désastre national et protéger notre patrimoine, collaborez avec les acteurs de la cybersécurité qui sont, chaque jour, au plus près de la menace ! »