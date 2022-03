Le MegaFlex DPA™ d’ABB obtient le label ecopassport®

mars 2022 par Marc Jacob

Alors que les opérateurs de DataCenters sont confrontés à des objectifs ambitieux en matière de développement durable, l’association PEP leurs permet de certifier les équipements électriques éco-efficaces en toute confiance. Les principaux opérateurs de DataCenters ayant signé le Pacte européen climatiquement neutre pour atteindre le zéro émission d’ici 2030, les exigences de rendement de leurs équipements électriques sont de plus en plus importantes dans la course à l’écologie. ABB répond en obtenant le prestigieux label PEP ecopassport® pour son MegaFlex DPA™, qui offre des gammes de puissance allant jusqu’à 6 MW.

L’association PEP est constituée de fabricants de clients finaux, d’associations institutionnelles et professionnelles. Elle est responsable de la mise en œuvre du programme PEP ecopassport®, qui vérifie les critères de performance tout au long du cycle de vie d’un produit : fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie. Offrant un cadre de référence international, le programme garantit des indicateurs de performance environnementale fiables, transparents, comparables et vérifiés pour les équipements électriques, électroniques, de chauffage et de refroidissement.

Le MegaFlex DPA™ d’ABB procure le meilleur rendement de sa catégorie avec 97,4% et réduit les émissions de carbone de 641 tonnes pendant la durée de vie du produit, ce qui équivaut à 200 véhicules de tourisme conduits pendant un an. Sa faible emprise au sol permet d’économiser jusqu’à 45 % d’encombrement et sa durée de vie pouvant atteindre 15 ans réduit le coût total de possession. Il est l’onduleur le plus fiable de sa catégorie sur le marché. Sa conception modulaire prend en charge des connexions simples et sûres, et repose sur l’architecture parallèle décentralisée (DPA™) d’ABB. Ce système innovant garantit que chaque module est un onduleur autonome, avec toutes les fonctions nécessaires à un fonctionnement indépendant, optimisant ainsi la fiabilité et la disponibilité.

Étant donné que les besoins en énergie d’un DataCenter peuvent changer de manière significative, un niveau élevé d’adaptabilité est requis pour gérer les niveaux de consommation d’énergie. Le MegaFlex DPA™ minimise les pertes et améliore l’efficacité en ajustant automatiquement le nombre de modules actifs en fonction de la puissance requise. Les modules qui ne sont pas nécessaires se mettent en veille et prêts à se réactiver si la charge augmente.

En 2020, l’onduleur avait déjà reçu le label « Efficient Solution » de la Fondation Solar Impulse, une reconnaissance importante du travail d’ABB pour réduire les pertes d’énergie.