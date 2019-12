Le Lundi de la cybersécurité du mois de janvier 2020

décembre 2019 par Marc Jacob

Le lundi 20 janvier 18h30-20h30 à l’Université Paris Descartes, 45 rue des Saints-Pères - Paris 6e

L’apocalypse numérique, est-ce pour demain ?

Tous les objets connectés du monde, des dizaines de milliards d’objets connectés vont se tourner vers votre smartphone et le submerger de requêtes. Et tous les smartphones du monde vont de même dégager de la toile !

Tous les fichiers des organisations, grandes ou petites, vont être chiffrés par un cryptovirus, sauvegardes comprises, et ce sera la fin de l’économie mondiale !

Toutes les infrastructures sensibles, électricité, eau, gaz, énergie, transports, santé vont subir des dommages irréparables, et ce sera terminé de nos existences devenues si faciles avec les progrès du numérique !

Et nous serons remplacés par des robots !

Alors, la fin du monde numérique est pour demain ? La chanson de Guy Béart "Le grand chambardement" était prémonitoire ?

Non !

L’apocalypse numérique n’aura pas lieu. La déshumanisation, la déstabilisation de l’économie ne se feront pas.

Pourquoi ?

Guy Manou-Mani nous le dira, le lundi 20 janvier 18h30-20h30 à l’Université Paris Descartes, au cœur du quartier de Saint Germain-des-Prés – Paris. J’ai déjà eu la chance de l’écouter quand il a ouvert le bal, à la cérémonie de la remise des diplômes aux apprenants des MBA de l’Institut Léonard de Vinci des promotions 2018-2019, à la Maison de la Chimie. C’est un orfèvre en communication qui déplace les foules. C’est un as des présentations qui percutent. Il est calme et rassurant, mais il sait que le cyberespace est le carrefour de tous les dangers, si on ne fait pas ce qu’il faut pour en diminuer les risques jusqu’à un niveau acceptable, sinon accepté. Guy Manou-Mani est l’auteur d’un best-seller « L’Apocalypse n’aura pas lieu » aux éditions de l’Observatoire. Je cite ces mots dont j’ai fait le titre de cette lettre : En agissant au présent, on construit le futur, en diabolisant le futur, on condamne le présent.

Je donne la plume à l’intervenant, Guy Mamou-Mani, co-président du groupe Open :

« Éducation, santé, intégration, emploi, service public, les nouvelles technologies sont partout, et cela effraie. Au point que la France, sous le coup d’angoisses irrationnelles, court un risque majeur : déserter le terrain numérique. La révolution numérique est peut-être la seule de l’histoire qui apporte une solution à chaque aspect de l’activité humaine. Encore faut-il mettre en place les politiques nécessaires à l’optimisation de ses bienfaits. Il n’est pas trop tard, mais il y a urgence. En replaçant l’homme au cœur de toute technologie, le numérique offre l’occasion d’améliorer l’existence non pas d’une poignée de personnes, mais de tous.

Avec cette révolution, on ne change pas seulement d’outil, on change la condition humaine. Loin des discours catastrophistes, et conscient des enjeux actuels, je brosserai le tableau d’une industrie numérique par et pour l’homme et défendrai la vision optimiste d’une société portée par l’innovation. Cette vision optimiste et volontaire n’est pas pour autant angélique. Il est nécessaire de tenir compte des enjeux de sécurité, de propriété et souveraineté des données et d’éthique. Comment transformer le domaine de la santé, par exemple, si on n’est pas sûr de la confidentialité des informations données ou si l’on pense qu’elles serviront à être monnayées… »

La révolution numérique qui change la condition humaine, c’est ici et maintenant

Guy MAMOU-MANI est Co-Président du Groupe Open, société de conseil et de solutions informatiques qui compte 3.775 personnes, réalise 324 millions d’euros de Chiffre d’Affaires et fait partie des premières Entreprises de Services du Numérique françaises. Il a été Vice-Président du Conseil National du Numérique et a présidé le Syntec Numérique.

Il a été membre du Haut Comité à l’égalité Femmes et Hommes, et à l’origine du mouvement « JamaisSansElles ». Je précise ici que pour les « Lundi de la cybersécurité », la parité existe depuis plus de 10 ans puisque les organisateurs sont une femme (Béatrice) et un homme (moi 😉). Guy Manou-Mani, qui commença sa carrière comme professeur de mathématiques, enseigne aujourd’hui à l’Institut Léonard de Vinci. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur.

Le Lundi 17 février 2020 avec Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sénatrice de la Seine-Maritime

sur le sujet : Cybersécurité, quels moyens pour assurer la souveraineté numérique de l’Union européenne ?