Le Livre "Cybersécurité : Méthode de gestion de crise" est sortie

juillet 2021 par Marc Jacob

• Absence de méthode de gestion de crise cybersécurité en langue française • Une méthode concrète et pragmatique pour anticiper, prévenir et gérer une crise cybersécurité • Méthode modulaire et évolutive qui peut être implémentée progressivement en fonction de la maturité de chaque entreprise.

Les attaques cyber s’accélèrent et gagnent en sophistication. 80 % des entreprises françaises déclarent avoir été victime d’au moins un incident cyber. Il est désormais avéré que toute entreprise est ou sera un jour la cible d’une attaque cyber. À tout moment, elle peut se retrouver confrontée à une crise mettant en jeu sa survie et mettre en difficulté toute une filière économique voire conduire a la disparition de petites entreprises.

Véritable manuel pratique de gestion de crise, ce livre inédit s’adresse aux responsables d’entreprises et à leurs équipes qui ont conscience de l’importance de se prémunir face à ce risque majeur et de protéger leurs systèmes d’information. Il aide à la mise en place de moyens humains et techniques permettant d’y répondre de manière adaptée, afin d’aider les entreprises à mieux appréhender les enjeux et à concevoir le dispositif à mettre en place.

Les auteurs : cet ouvrage présente la recherche, la réflexion et la synthèse, menées par une équipe de sept experts aux profils académiques variés, issues de grandes entreprises françaises ou internationales et d’organismes français régaliens, auditeurs du MBA Management des Risques, Sûreté Internationale et Cybersécurité (MRSIC) de l’École de Guerre Économique.

Remerciements à l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) en particulier à M. Philippe Lavault, Chef des ressources extérieures de l’ANSSI, pour leur soutien dans la publication de cet ouvrage.

Préface de Pascal ANDREI, Airbus Chief Security Officer.