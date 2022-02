Le Laboratoire des menaces d’Avast a détecté de faux profils ukrainiens en "détresse" sur TikTok et Twitter

février 2022 par Avast

Avast est profondément attristé par la situation entre l’Ukraine et la Russie. Avast a des employés et des clients dans les deux pays et suit la situation de très près. Avast s’attache en priorité à garantir la sécurité de ses employés et à leur apporter le soutien et l’aide dont eux et leurs familles ont besoin en cette période difficile. Avast veille également à maintenir, dans la mesure du possible, les services et les produits que proposés à ses utilisateurs et son équipe de recherche sur les menaces s’efforce d’identifier rapidement les nouvelles menaces qui apparaissent en raison du conflit.