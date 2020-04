Le Hub d’Innovation Kaspersky lance un appel mondial aux start-ups technologiques

avril 2020 par Marc Jacob

Le Hub d’Innovation Kaspersky (IHub) lance une seconde édition de son Programme d’Innovation Ouvert, conçu pour encourager la collaboration avec des start-ups technologiques innovantes. L’ensemble des start-ups et des auto-entrepreneurs développant des solutions en lien avec la cybersécurité et le gaming peuvent soumettre leur projet.

Après une édition 2019 riche en innovation, l’expert en cybersécurité Kaspersky relance son Programme d’Innovation Ouvert et appelle start-ups et développeurs à soumettre leur projet, en partenariat avec la plateforme d’innovation F6S. Les meilleures idées seront retenues et leurs créateurs invités à participer à des projets pilotes encadrés par les équipes Kaspersky. Mentorés par les experts de l’entreprise, les candidats bénéficieront également d’un support technique. Les gagnants auront par la suite accès aux partenaires channel de Kaspersky (distributeurs et revendeurs) ainsi qu’à leurs clients et prospects. L’appel à candidatures est désormais ouvert à toutes les start-ups disposant déjà d’une personne morale, d’un produit ou d’un prototype et de projets pilotes en cours ou de ventes déjà signées.

Le processus de validation, technique et juridique, sera conduit par l’équipe Kaspersky, avec le support des analystes produit de F6S, en se basant sur les capacités du produit ou de la solution à résoudre des cas concrets de cybermenaces. Pendant le processus de sélection, les experts seront notamment attentifs à la volonté et l’intérêt des candidats à collaborer avec l’iHub Kaspersky pour contribuer à améliorer le paysage mondial de la cybersécurité.

Les inscriptions en ligne se terminent le 30 avril 2020.

Pour plus d’information sur le programme, rendez-vous sur le site Kaspersky dédié.

En sus de ce premier appel à candidatures, Kaspersky a également lancé un programme identique dédié aux acteurs du gaming. Les inscriptions en ligne sur le site dédié de Kaspersky se terminent le 31 mai 2020.