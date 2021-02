Le Hacktiv’Summit est reporté les 4 & 5 mai

février 2021 par Marc Jacob

Le Hacktiv’Summit change de dates et vous donne rendez-vous les 4 et 5 mai 2021 afin de conserver l’ADN, le format habituel de ces 2 jours et de pouvoir vous réunir dans les meilleures conditions.

Inscrivez vous dès à présent pour rejoindre les 100 RSSI, DSI & Directeurs de la Sureté et près de 50 prestataires les plus innovants pour 2 jours de débats et de business, dans une ambiance confidentielle et conviviale et dans le cadre exceptionnel de l’hôtel 5* Le Royal Barrière à Deauville. Nous comptons sur votre présence !

